Движението по АМ "Струма" е затруднено в посока Перник. Това съобщават пътуващи. След втория тунел на 150-200 метра е разпилян пакет със строителни материали в ускорителната лента.Очевидци вече са съобщили и екип пътува към мястото, за да остарани строителните материали.