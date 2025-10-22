Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Движението по АМ "Струма" е затруднено в посока Перник. Това съобщават пътуващи. След втория тунел на 150-200 метра е разпилян пакет със строителни материали в ускорителната лента.

Очевидци вече са съобщили и екип пътува към мястото, за да остарани строителните материали.