Разрушиха изоставената къща, в която бе открит трупът на 18-годишната Магдалена от Хасково 

© Разрушена е къщата край улица "Амур“, в която бе открит трупът на убитата 18-годишна Магдалена Русева от Хасково. Това е било възложено от Община Хасково, откъдето са изминали всички процедури по издирване на собственици, информира haskovo.net.



Магдалена бе убита чрез удушаване на 26 април 2025 г. Трупът й бе изнесен в бидон, който бе захвърлен във разрушената къща на улица "Амур“, намираща се на около 600 метра от мястото на нейното убийство.



Задържан бе 17-годишният Иван Костов, който е направил самопризнания. Установено е, че той е удушил девойката с връв в дома на дядо си, но в продължение на четири дни е крил за тежкото престъпление. Вече 5 месеца Иван е с постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража“.