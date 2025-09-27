Новини
Разрушиха изоставената къща, в която бе открит трупът на 18-годишната Магдалена от Хасково 
Автор: Екип Ruse24.bg 18:49
©
Разрушена е къщата край улица "Амур“, в която бе открит трупът на убитата 18-годишна Магдалена Русева от Хасково. Това е било възложено от Община Хасково, откъдето са изминали всички процедури по издирване на собственици, информира haskovo.net.

Магдалена бе убита чрез удушаване на 26 април 2025 г. Трупът й бе изнесен в бидон, който бе захвърлен във  разрушената къща на улица "Амур“, намираща се на около 600 метра от мястото на нейното убийство.

Задържан бе 17-годишният Иван Костов, който е направил самопризнания. Установено е, че той е удушил девойката с връв в дома на дядо си, но в продължение на четири дни е крил за тежкото престъпление. Вече 5 месеца Иван е с постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража“.

Още по темата: общо новини по темата: 35
05.06.2025 Мълчаливо бдение на 40-ия ден от убийството на Маги в Хасково
01.06.2025 След убийството на Маги от Хасково: Полицията отрича да има списъци на "набелязани" момичета
09.05.2025 Пастрокът на Иван: Той е с празен поглед, майка му е съсипана, не иска да го види
08.05.2025 Готова е съдебномедицинска експертиза за смъртта на Магдалена от Хасково
07.05.2025 ГДБОП разследва "фабрика за фалшиви новини" около смъртта на Магдалена от Хасково
07.05.2025 След убийството на Магдалена в Хасково: Има ли списъци на момичета, които да бъдат сексуално насилени и заснети?
