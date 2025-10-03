Разследват палежа в кв. "Гоце Делчев", при който загина мъж, като бяха засегнати и 34 автомобила

© Facebook На 2 октомври избухна голям пожар в изоставен склад в столичния кв. "Гоце Делчев". Пламъците се разгоряха в непосредствена близост до 73 СУ "Владислав Граматик“.



Публикуваме официалното съобщение на СГП: Софийска градска прокуратура ръководи разследване за палеж, от който е последвала смъртта на едно лице.



На 02.10.2025 г. е образувано досъдебно производство за това, че на 02.10.2025 г., около 00:37 ч. в гр. София, ул. "Силиврия“ е запалена изоставена сграда, като пожарът се разпространил и засегнал 34 броя автомобили, паркирани в непосредствена близост. От палежа е последвала смъртта на 45-годишния С. Г.



Разследването за престъпление по чл. 330, ал. 3, пр. 1 и пр. 2 НК е започнало със съставянето на протокола за оглед на местопроизшествие и се води от 04 РУ-СДВР под ръководството и надзора на СГП.



Към момента действията по събиране и проверка на доказателства продължават за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона.