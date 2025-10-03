ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Разследват палежа в кв. "Гоце Делчев", при който загина мъж, като бяха засегнати и 34 автомобила
Публикуваме официалното съобщение на СГП: Софийска градска прокуратура ръководи разследване за палеж, от който е последвала смъртта на едно лице.
На 02.10.2025 г. е образувано досъдебно производство за това, че на 02.10.2025 г., около 00:37 ч. в гр. София, ул. "Силиврия“ е запалена изоставена сграда, като пожарът се разпространил и засегнал 34 броя автомобили, паркирани в непосредствена близост. От палежа е последвала смъртта на 45-годишния С. Г.
Разследването за престъпление по чл. 330, ал. 3, пр. 1 и пр. 2 НК е започнало със съставянето на протокола за оглед на местопроизшествие и се води от 04 РУ-СДВР под ръководството и надзора на СГП.
Към момента действията по събиране и проверка на доказателства продължават за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
12:40 / 02.10.2025
12 дни след сватбата тя се развежда
15:05 / 01.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: