|Разследват смъртта на пациент, чакал дежурния хирург цели пет часа
Болницата е разпоредила вътрешна проверка.
На 24 август 42-годишния Анатоли Киров получава криза със силни болки в корема, разказва съпругата му. Отиват веднага в Спешна помощ.
"Около 9:30 бяхме вече там, там реагираха добре – рентген, скенер му направиха, изследвания, видяха, че положението е сериозно и спешно и ни казаха да се качим в хирургия", разказва съпругата Валентина Костадинова по БТВ.
Повече от четири часа Валентина и съпругът й чакат пристигането на дежурен хирург, продължава разказа си жената - "Сестрата ми каза, че той отказва да дойде и даже ми каза да си тръгвам оттам! … Явно болката беше много силна, и в един момент посиня – от кръста надолу беше лилав и той изпадна в безсъзнание. Екип успя да се събере около два и половина и тогава някъде влезе в операция."
След петчасова операция съобщават на Валентина, че съпругът й е починал.
"Първо, не е дошъл навреме, викали са го, търсили са го от доста време, но просто в крайна сметка идва след четири до пет часа", казва Николай Ненов, близък на починалия.
"Имаше аромат силен на парфюм, което според мен иска да прикрие нещо друго!", коментира Валентина Костадинова.
Екипът ни се свърза с дежурния хирург. Д-р Димитър Пашов отказа да застане пред камерата ни с мотива, че по случая тече разследване. В телефонен разговор обясни, че не е имало закъснение. От болницата във Велико Търново отговориха писмено.
Незабавно е назначена вътрешна проверка, която трябва да установи хронологията на събитията и действията на дежурните екипи.
Изпълнителна агенция "Медицински надзор" също проверява случая.
