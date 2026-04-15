Министърът на правосъдието Андрей Янкулов започна проверка на служебното положение на заместник главния директор на ГДО Деян Димитров. Повод за това е журналистическо разследване на платформата "Извън ефир“. Проверката се извършва от Инспектората на министерството и трябва да приключи до 24 април, съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието, предаде ФОКУС.

Сред задачите на инспекцията е да се изясни наличието на данни в ГДО относно станалите публично известни обстоятелства от журналистическото разследване. Ще се търси и отговор на въпроса налице ли са данни за поведение, несъвместимо с изискванията на Етичния кодекс на държавните служители в системата на ГДО.

Министър Янкулов изпрати и писмо до Софийска градска прокуратура (СГП) за информация относно пътно-транспортното произшествие, визирано в разследването на медията, с оглед изясняване на поведението на служителя на ГДО. СГП е запитана и за наличието на евентуално нарушение на вътрешните правила за разпределение на преписките в прокуратурата предвид заместването на наблюдаващия прокурор, твърдяно в медийната публикация.