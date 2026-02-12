Дирекция "Киберпрестъпност“ на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" извършва проверки по получените сигнали относно зачестилите случаи на злоупотреби с камери за видеонаблюдение.Това заяви в парламента главен комисар Владимир Димитров, началник на отдел "Киберсигурност“ в ГДБОП, предаде репортер на"За съжаление в киберпространството възможностите за анонимност и компрометиране на различни компютърно-информационни системи от хакери са изключително широки. В България има видеокамери, достъпни за наблюдение, като материалите от някои се разпространяват в порнографски сайтове неправомерно.", отбеляза той."В резултат на нашите действия беше преустановено функционирането на един от интернет сайтовете с подобно съдържание на територията на страната ни, подчерта директорът на "Киберпрестъпност“. В резултат на проверките, които продължаваме, ограничаваме и други интернет ресурси, до които е достъпно подобно съдържание", заяви комисар Владимир Димитров.