Развръзка с аферата "Исторически парк"
©
Обвинението спрямо тях е, че от началото на януари 2013 г. до 26.11.2025 г. на територията на гр. София, гр. Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления по чл. 201 НК (длъжностни присвоявания), по чл. 209 НК (измами) и по чл. 253 (изпиране на пари).
Разследването по случая се извършва от КПК под ръководството и надзора на СГП.
Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което са привлечени обвиняемите. СГС обясни, че според събраните до момента доказателства групата е изградила схема на финансова пирамида, въвеждайки в заблуждение различни граждани с цел да инвестират срещу голяма възвръщаемост и мотивирани към намиране на други инвеститори. Част от вложените суми са били присвоявани, а други влагани в проект с цел по-голяма убедителност. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление, поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо седемте обвиняеми.
Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд.
Разследването по случая продължава.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Делян Добрев: Ние имахме скътани пари. Това е като едно семейство – в гаража в една кутия имаш 500 лв., в хола в книгата имаш едни други пари, но вече не
09:19
Евродепутат: Има сериозно напрежение, което се наблюдава в доста страни членки на ЕС по отношение на бюджета за 2026 година
29.11
Проф. Келбечева: Руската геополитика последователно използва България като инструмент по пътя към контрол
29.11
Костадин Ангелов: Проектобюджетът е резултат от сложното съжителство между "леви и десни партии"
29.11
Калин Стоянов: За първи път говорители на протеста нахъсваха протестиращите срещу полицаи, които ги охраняват!
29.11
Делян Пеевски: КЕВР да спре поскъпването на водата от 1 януари, в противен случай ще го атакуваме в съда!
29.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Съдът остави в ареста всички обвиняеми, свързани с "Исторически п...
21:52 / 29.11.2025
Киселова: Протестът не беше срещу проекта за бюджет. Или поне не ...
21:52 / 29.11.2025
Прокуратурата поиска постоянен арест за обвинените след акцията о...
20:26 / 29.11.2025
Политолог: Протестът не е заради бюджета, а заради ставащото през...
17:54 / 29.11.2025
БСП-ОЛ беше част от срещата на световната левица в Малта
17:44 / 29.11.2025
Четвърти обвиняем за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан, прокура...
14:56 / 29.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.