Регионалният министър: Ще пуснем движението по цялата магистрала "Европа" в неделя

"Ще пуснем движението по цялата магистрала "Европа" в неделя", каза регионалният министър Иван Иванов на заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.



По думите му строителството на пътища бе било прекратено или сведено до минимум през последните години. "Една от основните ни задачи е строителството на магистрали", допълни Иванов.



"Разпоредил съм на АПИ до 1 ноември да направи пълна инвентаризация за пътната мрежа в страната и да види къде има остарели пътни знаци", каза още той.