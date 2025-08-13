Регионалният министър разпореди проверка заради бонусите в АПИ

© Булфото Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов разпореди проверка на формирането и изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите в Агенция "Пътна инфраструктура" за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2025 г., съобщиха от ведомството.



Одитът ще бъде извършен от екип на дирекция "Вътрешен одит" при МРРБ.



Проверката трябва да установи дали са спазени нормативните изисквания и вътрешните правила при формиране и изплащане на допълнителните възнаграждения на служителите в Агенция "Пътна инфраструктура".