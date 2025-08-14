Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата

© Булфото "В рамките на две седмици ВиК Плевен заедно с общинската администрация ще идентифицират най-критичните обекти, които в началото и средата на септември ще започнат да подменят, за да се спрат загубите. Следващата седмица ще бъде пусната процедура за ПУБ и ПИБ за язовир Черни Осъм, за да се уточнят параметрите му. Там ще бъде решен проблемът с водоснабдяването на няколко региона", заяви пред журналисти регионалният министър Иван Иванов във връзка с безводието в Плевен.



По думите на кмета Валентин Христов Плевен ще преразгледа проектите подадени в МРРБ, за да може да включи подобрения в мрежата, защото това е основният проблем за града.



"Имаме около 70% загуби във водопреносната мрежа. Ще подадем документи в министерството, за да ги променим тези проекти. От другата седмица започват сондажи за нови водоизточници за Плевен и от септември започва и подмяна на ВиК мрежата в спешен порядък", допълни Христов.