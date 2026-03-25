Николай Найденов на брифинг след заседание на Министерски съвет, предаде репортер на ФОКУС.
Припомняме, че по-рано премиерът Андрей Гюров заяви, че разпоредил проверка "защо АПИ е похарчила парите за пътища за 4 години за една". Той заяви още, че при встъпването в длъжност кабинетът "Гюров“ е заварил огромна поръчка за половин милиард евро за мантинели в последните часове преди смяната на властта.
"По отношение на обществената поръчка за мантинели на стойност половин милиард евро за срок от 5 години- докладът на инспектората е готов и са констатирани множество нередности меко казано'', каза Найденов и заяви, че е депозирал доклада в МВР.
Найденов заяви, че към днешна дата АПИ дължи на изпълнители общо 752 млн. евро, включително 528 млн. повече изпълнени възлагания, 168 млн. по спогодби от 2018 до 2020 г. и 55 млн. евро главници и лихви по съдебни решения.
"За следващите три месеца АПИ разполага с бюджет от 200 млн. евро, разпределен между поддръжка и ново строителство. Тези факти говорят най-малкото за много лошо планиране, заявяване и разходване на публичния ресурс и повдигат съмнение за други нередности", заяви още министърът.
МРРБ министърът посочи още, че и след проверка на ежедневната работа на АПИ по поддръжка на пътищата нещата "са меко казани скандални'". Той посочи още, че за по-дълъг период разходите за поддръжка и дейности по пътната инфраструктура са достигнали над 2,25 млрд. евро.
По думите на министъра почти целият наличен бюджет е бил изразходван, което поставя под напрежение възможностите за нормално финансиране на бъдещи дейности.
Регионалният министър за поръчката на мантинели на стойност половин милиард евро: Меко казано са констатирани множество нередности
