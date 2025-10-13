ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Регионалният министър за трагедията в "Елените": Ако това се беше случило в активен сезон, жертвите нямаше да са 4, а 400
"Аз днес имах възможността да отида на място. Това е нещо ужасно, една апокалиптична картина. Мога да ви кажа, че ако това се беше случило в активен сезон жертвите нямаше да са 4, а 400 поне. И няма гаранция, че няма да се случи пак", допълни Иванов.
"Той категорично заяви, че по отношение на подобни казуси държавата е безкомпромисна. "Знаете, че е разпоредена проверка на ДНСК по всички речни коритата по Черноморието", добави той.
Регионалният министър съобщи още, че има данни за незаконни строежи в коритата на реки на други места в страната, които също ще бъдат проверени. "Към днешна дата сме изискали данни от Басейнова дирекция и РИОСВ за информация къде има речни корита, които не са нанасени в кадастара. Ако се установи, че и там има строителство, ще бъдат наложени всички предвидени в закона санкции", заяви Иванов.
"Ние сме установили фактическата част, че корекцията на реката е незаконно построена и няма документи, може би трябва да се направят разпити. За всичко останало ние сме се предали документацията на прокуратурата", завърши той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 141
|предишна страница [ 1/24 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
12:14 / 11.10.2025
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
15:08 / 11.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: