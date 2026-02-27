Рекордна сметка за ток във Варна плати рапърът 100 кила
Фактурата му предизвика остра реакция в социалните мрежи:
"На целия блок ли плащаш"
"Две месечни заплати..."
"АЕЦ ли имаш, братле?"
"Добре дошли в еврозоната. Раят на богатите."
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.