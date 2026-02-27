Рапърът Явор Янакиев, известен в публичното пространство като "100 кила" плати 2 233,46 евро сметка за ток във Варна. Рапърът публикува и видео как плаща рекордната сума и го публикува в ТиК Ток."На целия блок ли плащаш""Две месечни заплати...""АЕЦ ли имаш, братле?""Добре дошли в еврозоната. Раят на богатите."