Рекордният джакпот от 5,7 милиона евро е спечелен в София
Късметлията е от София и печели втория по големина джакпот в историята на Спорт Тото.
Два месеца и половина след приемането на еврото за официална валута в България станахме свидетели на още едно историческо събитие.
151-ият тото милионер на България вече е факт.
Вторият по големина джакпот в историята на Българския спортен тотализатор и първият до този момент в евро беше спечелен от играч от София.
Късметлийският фиш е пуснат в кв. "Младост 2“, а залогът е с абонамент за пет тиража (19, 20, 21, 22 и 23).
Играчът е избрал пълно комбиниране със седем числа в първа област на фиша, а в останалите три области – по шест числа.
Общият залог е 41.00 евро, а щастливата комбинация, която го направи милионер, е 23, 24, 33, 38, 42 и 48.
Така той печели една шестица на стойност 5 778 402.80 евро, както и шест петици за 13 018.80 евро.
Общата сума, която добавя към банковата си сметка, възлиза на внушителните 5 791 421.60 евро
Още от категорията
Почина Емил Спасов
15:20
Шофьор признава: Когато магистралата е пълна, избирам да карам с 80-90 км/ч зад камион вместо риска и напрежението
18.03
Потресаващата статистика: 16% от българчетата нямат втори чифт сезонни обувки, а над 15 на сто не участват в училищни екскурзии заради липса на пари
18.03
Магдалена Милтенова: Поскъпването на билетите в транспорта е неизбежно, ако цените на горивата продължат да растат
17.03
Мирослав Иванов се завръща на политическия терен: Ще бъда водач на листите на ПП-ДБ в две области!
17.03
