Рекордно подпомагане получиха земеделските производители у нас
Постигнатите резултати в управлението и реализирането на интервенциите в подкрепа на българските земеделски производители и аграрния бизнес са изключително високи, благодарение на отличната организация и синхрон в работата на двете държавни институции. Сумата е рекордна, като плащания, в рамките на една година. За сравнение, през миналата 2024 г. секторът е получил подпомагане от над 3, 837 млрд. лв., а през 2023 г. – с малко над 3 млрд. лв.
Най-много средства за календарната година са разплатени по интервенциите на директните плащания, в размер на близо 2,2 млрд. лв. От тях за Кампания 2024 подкрепата възлиза на 1,2 млрд. лв. Останалите 1, 017 млрд. лв. са преведени за Кампания 2025. За първи път по директните плащания са обработени и платени 28 интервенции в рамките на същата година, в която стопаните подадоха заявления за подпомагане. Също за първи път през декември, в годината на кандидатстване, се разплатиха всички агроекологични и биологични интервенции – общо близо 113 млн. лв. (над 73 млн. лв. за биоземеделие и още над 40 млн. за агроекология).
По линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието чрез интервенциите за директни плащания на площ (ОПДУ) и обвързаното с производството подпомагане в сектор "Животновъдство“ ДФЗ изплати 715 млн. лв.
По договорените проекти от подмерките на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. са преведени над 1,1 млрд. лева.
В началото на годината в ДФЗ започна обработката на постъпилите проекти по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г., като от края на предходната година досега бяха обявени 25 приема за финансиране на проекти за развитие на селските райони. Подадени са повече от 5 000 заявления за подпомагане, като по значителна част от тях работата вече е финализирана, а изплатените средства са над 187 млн. лв.
По сключените договори, чрез които се реализират инвестиции по Националния план за възстановяване и развитие (НПВУ) са разплатени близо 231 млн. лв. В частта на държавните помощи и националните плащания е преведена финансова подкрепа от над 450 млн. лв.
