Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Ректорът на СУ "Св. Климент Охридски": В момента възнагражденията на университетските преподаватели отговарят на стандартите в публичния сектор
Автор: Екип Ruse24.bg 10:50Коментари (0)37
© БНТ
Младите хора показват, че тогава, когато са мотивирани и дават сърце и душа за това, което правят, в България могат да се случват прекрасни неща. Независимо в коя сфера се реализират - в спорта, в науката, в технологиите, в учителското поприще, където и да е тогава, когато са на мястото си, даваш всичко от себе си, това може да промени страната и бъдещето ни. Това заяви в ефира на БНТ ректорът на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Георги Вълчев.

Мотивацията на младите

"Нашите послания към младите хора са точно такива - труд, работа и постоянство. Без ресурси обаче не става. Дори и този успех на националния ни отбор по волейбол е станал с ресурс, ако не са били решителните действия на федерацията, подкрепата която им е указана и от самата федерация, и от държавата и от толкова много симпатизанти, нещата няма как да се получат. В сферата на висшето ообразование е същото. В следавщите години се надявам да осигурим една приятна материална среда на младите хора, защото действително живеят в друг свят и имат други очаквания", обясни проф. Вълчев.

По думите му, Софийският университет вече е започнал стъпки за обновяване на сградния фонд: "В началото на следващата година влизаме в ремонт на централната сграда, а постепенно ще обновим и останалите 11 сгради", поясни ректорът.

Студентските общежития и таксите

"Постепенно се обновяват всички блокове. Спечелихме голям проект заедно с УНСС и Медицинския университет, с който ще създадем малък кампус. За тази година решихме да не увеличаваме таксите, за да няма спекулации около въвеждането на еврото", обясни проф. Вълчев.

В бъдеще обаче плавно покачване е възможно:

"Ще водим разговори със студентите. Увеличенията ще бъдат постепенни и да не тежат на семейните бюджети".

Качество срещу масовост

"Висшето образование у нас е може би най-проверяваният сектор – имаме агенция по акредитация и рейтингова система. Основната ни цел е непрекъснато повишаване на качеството. Един висшист с диплома без покритие е по-скоро вреден, отколкото полезен", категоричен бе ректорът.

По думите му, няма отлив от кандидат-студенти: "Около 10 000 млади хора кандидатстваха тази година. Свободните места се дължат основно на това, че приети с висок бал заминават за чужбина".

Той даде и конкретен пример: "В някои специалности, като арменистика или иранистика, имаме по двама студенти, но Софийският университет ще продължи да подготвя филолози – защото това е национално отговорна мисия".

За бъдещето на университетите

"Не можем да залагаме само на най-търсените специалности. Трябва да поддържаме широка палитра, защото страната има нужда и от природни, и от хуманитарни науки. Ще се дават по-големи стипендии за специалности с недостиг, но никога няма да загърбим хуманитаристиката", подчерта проф. Вълчев.

Заплащането на преподавателите

"В момента възнагражденията на университетските преподаватели отговарят на стандартите в публичния сектор. Надявам се политиката на подкрепа да продължи, защото образованието е стратегическо за страната", заяви ректорът.

Стереотипи и реалности

"Не е вярно, че студентите в Софийския университет лесно завършват. Напротив – имаме отпаднали през годините. За това въвеждаме менторски програми, които да помагат на младежите да се справят", каза проф. Вълчев.

"Достъпът до университетите трябва да бъде улеснен, но завършването – сериозно. Всичко се постига с труд. Много труд", добави ректорът на СУ "Св. Климент Охридски".






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
19:35 / 29.09.2025
Община Русе организира работна среща на тема "Партньорство за заетост и приобщаване"
Община Русе организира работна среща на тема "Партньорство за заетост и приобщаване"
09:42 / 29.09.2025
"Винаги се оглеждам да видя най-усмихнатите очи и видях теб": Роби Уилямс пя специално за българско момиче
"Винаги се оглеждам да видя най-усмихнатите очи и видях теб": Роби Уилямс пя специално за българско момиче
21:19 / 29.09.2025
Заговориха за нас по международните медии след скандала с камионите на Роби Уилямс
Заговориха за нас по международните медии след скандала с камионите на Роби Уилямс
22:43 / 29.09.2025
Кеворк Кеворкян: Ако някой направи поменик на успелите ни "бегълци", ще попаднат не повече от една-две дузини имена
Кеворк Кеворкян: Ако някой направи поменик на успелите ни "бегълци", ще попаднат не повече от една-две дузини имена
10:40 / 29.09.2025
Поредното голямо задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел
Поредното голямо задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел
16:21 / 29.09.2025
Караджов: Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са задържани за 72 часа
Караджов: Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са задържани за 72 часа
13:34 / 29.09.2025
Актуални теми
Световна черна хроника
Бюджет 2025
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
Шампионска лига сезон 2025/26
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: