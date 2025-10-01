Ректорът на СУ "Св. Климент Охридски": В момента възнагражденията на университетските преподаватели отговарят на стандартите в публичния сектор

© БНТ Младите хора показват, че тогава, когато са мотивирани и дават сърце и душа за това, което правят, в България могат да се случват прекрасни неща. Независимо в коя сфера се реализират - в спорта, в науката, в технологиите, в учителското поприще, където и да е тогава, когато са на мястото си, даваш всичко от себе си, това може да промени страната и бъдещето ни. Това заяви в ефира на БНТ ректорът на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Георги Вълчев.



Мотивацията на младите



"Нашите послания към младите хора са точно такива - труд, работа и постоянство. Без ресурси обаче не става. Дори и този успех на националния ни отбор по волейбол е станал с ресурс, ако не са били решителните действия на федерацията, подкрепата която им е указана и от самата федерация, и от държавата и от толкова много симпатизанти, нещата няма как да се получат. В сферата на висшето ообразование е същото. В следавщите години се надявам да осигурим една приятна материална среда на младите хора, защото действително живеят в друг свят и имат други очаквания", обясни проф. Вълчев.



По думите му, Софийският университет вече е започнал стъпки за обновяване на сградния фонд: "В началото на следващата година влизаме в ремонт на централната сграда, а постепенно ще обновим и останалите 11 сгради", поясни ректорът.



Студентските общежития и таксите



"Постепенно се обновяват всички блокове. Спечелихме голям проект заедно с УНСС и Медицинския университет, с който ще създадем малък кампус. За тази година решихме да не увеличаваме таксите, за да няма спекулации около въвеждането на еврото", обясни проф. Вълчев.



В бъдеще обаче плавно покачване е възможно:



"Ще водим разговори със студентите. Увеличенията ще бъдат постепенни и да не тежат на семейните бюджети".



Качество срещу масовост



"Висшето образование у нас е може би най-проверяваният сектор – имаме агенция по акредитация и рейтингова система. Основната ни цел е непрекъснато повишаване на качеството. Един висшист с диплома без покритие е по-скоро вреден, отколкото полезен", категоричен бе ректорът.



По думите му, няма отлив от кандидат-студенти: "Около 10 000 млади хора кандидатстваха тази година. Свободните места се дължат основно на това, че приети с висок бал заминават за чужбина".



Той даде и конкретен пример: "В някои специалности, като арменистика или иранистика, имаме по двама студенти, но Софийският университет ще продължи да подготвя филолози – защото това е национално отговорна мисия".



За бъдещето на университетите



"Не можем да залагаме само на най-търсените специалности. Трябва да поддържаме широка палитра, защото страната има нужда и от природни, и от хуманитарни науки. Ще се дават по-големи стипендии за специалности с недостиг, но никога няма да загърбим хуманитаристиката", подчерта проф. Вълчев.



Заплащането на преподавателите



"В момента възнагражденията на университетските преподаватели отговарят на стандартите в публичния сектор. Надявам се политиката на подкрепа да продължи, защото образованието е стратегическо за страната", заяви ректорът.



Стереотипи и реалности



"Не е вярно, че студентите в Софийския университет лесно завършват. Напротив – имаме отпаднали през годините. За това въвеждаме менторски програми, които да помагат на младежите да се справят", каза проф. Вълчев.



"Достъпът до университетите трябва да бъде улеснен, но завършването – сериозно. Всичко се постига с труд. Много труд", добави ректорът на СУ "Св. Климент Охридски".