От днес - 4 декември, до 8 декември преминаването в участъка от 132-и до 145-и км на АМ "Струма“, в област Благоевград, ще се осъществява поетапно в една лента и с ограничение на скоростта до 90 км/ч. Временната промяна в организацията на движение е за ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Предвижда се на 4 и 5 декември дейности да се изпълняват в платното в посока Кулата, а на 7 и 8 декември ще се работи поетапно в двете платна за движение.Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение през зимните месеци. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.