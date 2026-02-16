Ренета Инджова: Властовият механизъм в страната е доминиран от бивши представители на ДС и старата номенклатура
"В социален план какво представляваме? Погледнете каква е структурата на обществото ни, когато има катастрофически събития, каквото беше от 2 февруари, вижте и на какви дати стават нещата. Точно в съседната сграда искат нови християнски ценности, вероучения. А всъщност България е оставена на такива секти, каквато видяхме, вече се произвеждат и култове, и личности. Вие представяте ли си къде сме, докъде стигнали?", коментира Инджова.
"Ние нямаме дума, с която да обозначим духовното и моралното падение, до което сме стигнали. И забележете, както правят протести с Tik-Tok и събират за една вечер стотици хиляди, на другия ден няма нищо, по същия начин сега се индуцира обожание към каква е тази индийска, браминска или будистка идеология? Аз почвам да смятам, че ние реставрираме най-старите комунистически кланови стереотипи от времето, когато наши хора ходеха из Индия. При положение, че ако отидете сега в статистиката, пак ще ви кажат, че 85% от българското население е православно. И като почнем да говорим колко сме вярващи и какво православие ни държи, а нещата са, че оттам се рекрутира производството на патриарси, на президенти, казвам го за втори път във вашето предаване, защото този е механизмът, по който нашата власт съществува, възпроизвежда се и господства над населението си", каза още гостът.
Според Ренета Инджова в момента властовият механизъм в страната е доминиран от бивши представители на ДС и старата номенклатура, които по думите й никога не са изпускали контрола си още от времето на международния интернационал. Тази група продължава да формира управленски екипи и структури и дори открито демонстрира влиянието си.
Тя разкритикува и създаването на "паразитна“ средна класа, свързана с IT сектора, като твърди, че следващото поколение на тази номенклатура е некомпетентно и в крайна сметка ще доведе до упадъка ѝ. Според Инджова институциите и властовите структури имат "сектантски“ характер, а увеличаването на заплатите в бюрокрацията укрепва механизма, чрез който тази власт се възпроизвежда и поддържа.
"Електоралният резерв е резервът, който не може да произвежда единствен шум в системата. А ако продължава това, което е от 2020 година и което сега за хубаво или за лошо, ние, протестиращите, заложихме – разпада на този модел, още няколко итерации на избори и този потенциал на електората ще покаже своя катастрофически ефект. Защото, забележете, от 2020 година досега, активността намалява закономерно, което означава, че уж ще се възпроизведат съответните твърди ядра, но начинът, по който те се възпроизвеждат, е толкова абсурден, че може да доведе само до разпад. Аз не бих злорадствала върху този ефект, защото тези, които с искахме да се смени модела в 2020 година, посочиха точно, ясно, системно какво трябва да се направи", смята Инджова.
