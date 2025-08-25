Реорганизация на движението по АМ "Хемус" при тунел "Витиня"

© През тази седмица през нощта временно ще се ограничава движението в тунел "Витиня“ на АМ "Хемус“ за измиване и боядисване на съоръжението.



От 22 ч. днес до 6 ч. във вторник ще бъде спряно движението в тръбата за Варна. При изпълнение на дейностите, пътуващите към Варна ще се пренасочват от 30-ти км на автомагистралата при пътна връзка "Витинска река“ по път I-1 София – Ботевград и път II-17 и ще продължават по магистралата при п. в. "Ботевград“.



През нощта на 27 август /сряда/ от 22 ч. до 6 ч. на 28 август /четвъртък/ ще бъде ограничено преминаването в тръбата за София. Обходният маршрут в посока столицата ще бъде от п. в. "Ботевград“ по път II-17 и път I-1 София – Ботевград и ще продължат по магистралата при п. в. "Витинска река“.



Дейностите ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб и за да не се затруднява пътуването на гражданите.