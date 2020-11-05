ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Ðåïîðòåðúò íà ÁÍÒ îáÿñíè çàùî å ïñóâàë ìàñêàòà ñè â åôèð
"Êîëêîòî è äà ñå ñòàðàåø, äà îòäåëÿø âðåìå è äà ñå ïîäãîòâÿø, êîëêîòî è äà ñè íàÿñíî ñ ïðàâèëàòà çà ïîâåäåíèå â åôèð, â îïðåäåëåíè ìîìåíòè, êîãàòî ñè 24 ÷àñà íà êðàê, íå ñè ñïàë îò äåíîíîùèÿ è î÷èëàòà òè ñå èçïîòÿâàò îò ñîáñòâåíèÿ òè äúõ, êàçâàø íåùà, êîèòî íå áèâà. Ïîäíàñÿì èçâèíåíèå íà çðèòåëèòå íà ÁÍÒ çà íåäîïóñòèìèÿ åçèê â åôèð", çàÿâè â ñîöèàëíèòå ìðåæè ðåïîðòåðúò íà ÁÍÒ Àëåêñàíäúð Ìàðêîâ, êîéòî èçïóñíà íÿêîëêî öâåòóùè äóìè â åôèð ïî âðåìå íà æèâà âðúçêà îò èçáîðíèÿ äåí â ÑÀÙ.
Òîé ñå áåøå ÿäîñàë, ÷å î÷èëàòà ìó ñå çàïîòÿâàò è ñëåä êàòî òðúãíà ðåïîðòàæà, êîéòî îáÿâè, òîé ñè èçêàðà ÿäà íà ìàñêà ñ öâåòíè åïèòåòè.
"Áëàãîäàðÿ íà êîëåãèòå çà ïîäêðåïàòà è ðàçáèðàíåòî. ÁÍÒ å èíñòèòóöèÿ è íèå âñè÷êè åæåäíåâíî ðàáîòèì ñ âèñîêè ñòàíäàðòè çà ïðîôåñèîíàëèçúì è åòèêà.", êàçà îùå òîé. Êîëåãè è ïðèÿòåëè ãî óñïîêîèõà, ÷å ãàôúò å íà òîíðåæèñüîðà è êîìåíòèðàõà ïóáëèêàöèÿòà ìó.
Ïðåä "Òåëåãðàô" îò ÁÍÒ óòî÷íÿâàò, ÷å ñòàâà âúïðîñ çà ìíîãî íåïðèÿòåí ãàô. Ñëåä êðàÿ íà åìèñèÿòà øåôîâåòå íà íîâèíèòå ñå ñâúðçàëè ñ Ìàðêîâ, êîéòî îáÿñíèë, ÷å ìàñêàòà çàïîòÿâàëà î÷èëàòà ìó, êîåòî íàêðàÿ ãî âáåñèëî, çàùîòî ãî ïðåâðúùà â íà ïðàêòèêà ñëÿï ÷îâåê. Òîé ñìÿòàë, ÷å ìèêðîôîíúò ìó å èçêëþ÷åí è çàòîâà ñè ïîçâîëèë ïîäîáíî íåùî.
Îñâåí òîâà áèë ïðåóìîðåí îò ïî÷òè äåíîíîùíîòî ïðåäàâàíå îò Àìåðèêà â ïðîäúëæåíèå íà ïîâå÷å îò ñåäìèöà. È ïîðåäíîòî çàìúãëÿâàíå íà î÷èëàòà ìó ïðåëÿëî ÷àøàòà. Íà õîðàòà â àïàðàòíàòà ñúùî å íàïðàâåíà ìíîãî ñåðèîçíà çàáåëåæêà. Òîâà âëèçà â ãðàôàòà "ðèñêîâåòå íà æèâîòî ïðåäàâàíå".
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 4352
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/726 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (23)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëè
ïðåäè 44 ìèí.
0
ïðåäè 59 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 19 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 25 ìèí.
0
ïðåäè 2 ÷. è 11 ìèí.
0
ïðåäè 2 ÷. è 14 ìèí.
0
ïðåäè 2 ÷. è 14 ìèí.
0
ïðåäè 2 ÷. è 17 ìèí.
0
ïðåäè 2 ÷. è 18 ìèí.
0
ïðåäè 2 ÷. è 40 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà