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|Ðåïîðòåðúò íà Ñëàâè ÿäîñà Ìóòàô÷èéñêè, æóðíàëèñòè çàùèòèõà ãåíåðàëà
"Äíåñ å äåí çà ðàâíîñìåòêà, à äîñåãà ÷óõìå ñàìî ïîçèòèâè è áëàãîäàðíîñòè. Âèå äîïóñíàõòå äîñòà ãðåøêè. Ìíîãî õîðà â ñîöèàëíèòå ìðåæè èñêàõà äà âè ïîïèòàò - ñëåä êàòî íå âèäÿõìå êàìèîíèòå ñ òðóïîâå, îáùèòå ãðîáîâå è õîðàòà, êîèòî ùÿõà ÿêî äà èçìðàò, âñå íåùà, êîèòî âñÿâàõà ïàíèêà, èñêàì äà âè ïîïèòàì áèõòå ëè ñå èçâèíèë çà òÿõ?"
"Èçâèíÿâàì ñå, ÷å íÿìàøå êàìèîíè ñ òðóïîâå è äåñåòêè õèëÿäè çàðàçåíè", îòãîâîðè îò ñâîÿ ñòðàíà ãåíåðà
Êîëåãè æóðíàëèñòè ïúê ïîïèòàõà âúïðîñíèÿ ðåïîðòåð: "Âèå êàòî ìåäèöèíñêî ëèöå ëè ñå èçêàçâàòå? Íå å ðåäíî äà âçèìàòå äóìàòà çà âòîðè ïúò! Íå ìîæåòå äà äàâàòå ìîðàëíà îöåíêà íà õîðà, êîèòî ñà ñïàñèëè òîëêîâà ÷îâåøêè æèâîòè! Ìîæåòå ëè ñ íåùî äà äîêàæåòå, ÷å ñ íåùî ñòîèòå íà ìàëêèÿ èì ïðúñò?"...
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×åñòèò ïðàçíèê áúëãàðè!!! Äà å Ñâåòëèíà , âÿðà è ëþáîâ â ñúðöàòà íè!
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