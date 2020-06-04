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Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 10:12 / 04.06.2020Êîìåíòàðè (27)115
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Ðåïîðòåðúò íà Ñëàâè Òðèôîíîâ îò òåëåâèçèÿ 7/8 çà ïîðåäåí ïúò ñúçäàäå íàïðåæåíèå ñ ïðîâîêàòèâåí âúïðîñ íà äíåøíàòà ïðåñêîíôåðåíöèÿ íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá. Òîé ïîïèòà ãåíåðàëà:

"Äíåñ å äåí çà ðàâíîñìåòêà, à äîñåãà ÷óõìå ñàìî ïîçèòèâè è áëàãîäàðíîñòè. Âèå äîïóñíàõòå äîñòà ãðåøêè. Ìíîãî õîðà â ñîöèàëíèòå ìðåæè èñêàõà äà âè ïîïèòàò - ñëåä êàòî íå âèäÿõìå êàìèîíèòå ñ òðóïîâå, îáùèòå ãðîáîâå è õîðàòà, êîèòî ùÿõà ÿêî äà èçìðàò, âñå íåùà, êîèòî âñÿâàõà ïàíèêà, èñêàì äà âè ïîïèòàì áèõòå ëè ñå èçâèíèë çà òÿõ?" 

"Èçâèíÿâàì ñå, ÷å íÿìàøå êàìèîíè ñ òðóïîâå è äåñåòêè õèëÿäè çàðàçåíè", îòãîâîðè îò ñâîÿ ñòðàíà ãåíåðà
ë Ìóòàô÷èéñêè.

Êîëåãè æóðíàëèñòè ïúê ïîïèòàõà âúïðîñíèÿ ðåïîðòåð: "Âèå êàòî ìåäèöèíñêî ëèöå ëè ñå èçêàçâàòå? Íå å ðåäíî äà âçèìàòå äóìàòà çà âòîðè ïúò! Íå ìîæåòå äà äàâàòå ìîðàëíà îöåíêà íà õîðà, êîèòî ñà ñïàñèëè òîëêîâà ÷îâåøêè æèâîòè! Ìîæåòå ëè ñ íåùî äà äîêàæåòå, ÷å ñ íåùî ñòîèòå íà ìàëêèÿ èì ïðúñò?"...




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Àóóó Ìóòàô÷èéñêè ñå ÿäîñàë, ãîðêèÿ .... Æèâ çà îïëàêâàíå!
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òúï âîäåù íå ìîæå äà èìà óìíè æóðíàëèñòè, èíà÷å ùå ãî çàñåí÷àò
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Òîçè ÷îâåê ÿâíî ìíîãî ñúæàëÿâà, ÷å íå ìó ñå ñáúäíàõà òðàãè÷íèòå ïðîãíîçè, à ïðè òîâà áèë ëåêàð êàçâàò ! ðŸ˜¡
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Ëîøèÿò ìàòåðèàë è ìèñèðêèòå ñðåùó õîðàòà.
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×åñòèò ïðàçíèê áúëãàðè!!! Äà å Ñâåòëèíà , âÿðà è ëþáîâ â ñúðöàòà íè!
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