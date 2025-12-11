Днес кабинетът "Желязков" се изправя пред 6-тия вот на недоверие. Мотивът е "провал в икономическата политика и проекта за бюджет за 2026 г.".Гласуването ще започне в 13.30 часа.Припомняме, че това се случва часове след вторите мащабни антиправителствени протести.Вотът бе внесен от "Продължаваме Промяната- Демократична България".Припомняме, че кабинетът "Желязков" за последно оцеля при вот на недоверие в средата на септември. На 18 септември правителството премина през петия вот, като получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", БСП и ИТН.