Теменужка Петкова пред журналисти след проведено редовно заседание на Министерски съвет, предаде репортер на "Фокус".
Петкова обясни, че това е необходимо заради технологичните промени, които се налага да се направят в рамките на финансовия и нефинансовия сектор, свързани с приемането на еврото като единна валута в България на 1 януари 2026 година.
Решено: 31 декември и 2 януари 2026 г. ще са неработни дни
©
Още по темата
/
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
12:59
Зам.-министър Витанова: Превалутираме автоматично в евро всички договори по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.
18.11
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
17.11
Министерството на финансите събра в тематични брошури за еврото всичко, което интересува гражданите и бизнеса – ето къде да ги откриете
14.11
Още от категорията
/
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
13:06
Близо 19 хил. са поисканите разрешителни от началото на годината за наемане на непълнолетни лица
11:38
Каримански за коледните добавки: Ще тежи на всички нас, които работим и плащаме данъци. Не може да разчитаме на 29 депутати, които се отказват от заплатите си
10:09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.