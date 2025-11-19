Сподели close
Министерски съвет прие решение, с което обявява 31 декември 2025 и 2 януари 2026 година еднократно за неработни дни. Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова пред журналисти след проведено редовно заседание на Министерски съвет, предаде репортер на "Фокус".

Петкова обясни, че това е необходимо заради технологичните промени, които се налага да се направят в рамките на финансовия и нефинансовия сектор, свързани с приемането на еврото като единна валута в България на 1 януари 2026 година.