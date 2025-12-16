Министерският съвет одобри точката за удължителен закон за бюджета за 2025 г., а днес гласуването влиза в Бюджетна комисия.С него ще се удължи действието на трите основни бюджета - на държавата, на общественото осигуряване и на Здравната каса, до приемане на нови план-сметки.С предложения законопроект се предлага правна рамка, която, от една страна, да осигури безпроблемното функциониране на държавата и общините, а, от друга страна, да гарантира правата и законните интереси на гражданите, предоставяйки им правна сигурност във връзка с изплащането на възнаграждения, пенсии, социални помощи и други социални плащания, ползване на данъчни преференции и облекчения, както и извършването на други плащания.Вчера вицепрезидентът на КТ "Подкрепа“ Йоанис Партениотис каза в ефира на NOVA, че решението България да премине към удължителен бюджет за 2026 г. ще доведе до сериозни проблеми за публичните финанси, общините и социалната система.Според синдикатите това означава замразяване на възнагражденията на заетите в бюджетната сфера.