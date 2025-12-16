Ресорната комисия в парламента одобри удължителния Закон за държавния бюджет
Против гласуваха от ПП.
"Гласувахме "против" и не виждаме причина да сменим този глас. Бюджетът върви с фискално-структурен план, който е нотифициран в Брюксел. Този план предвижда увеличаване на данъчно-осигурителната тежест през 2027-2028 г. Това е против политиките, които ние смятаме, че трябва да се следват, и против политиките, които сме следвали между 2021 и 2024 година", заяви ледерът на пратията Асен Василев.
"Не е хубаво да се заблуждават хората. Разбирам каква е вашата цел. До голяма степен вие си я постигнахте — изкарахте хората на улицата, обяснихте колко е лош бюджетът, обяснихте, че е заложено увеличаване на данъците. Ето ви едно решение на Министерския съвет, господин Василев, номер 783 от 6 ноември 2023 г., с което вие предлагате увеличаване на данъците", заяви финансовият министър Теменужка Петкова.
"Трябва да има единодушие, за да влязат тези закони в залата, затова позволете ми преди да дам думата на г-н Манолов, да попитам тук представителите на протеста - г-н Василев и г-н Димитров, съгласни ли са този бюджет, бюджетът за 2026 г. да бъде разгледан в зала и ще го подкрепят ли или няма, ако няма да го подкрепят да си продължим с днешния дневен ред", каза Делян Добрев.
"Половин милион български граждани, на които плаща правителството. Без държавните служители, не съм казал една дума за държавните служители. Като ги сложим по 2, това са техните семейства. 1 милион души, които ще бъдат пряко засегнати от това действие, че ще има удължителен закон, няма да има другия закон. Както искате го коригирайте, каквото искате го правете, ние се опитахме да кажем - вкарайте го поне в зала, за да знаят тези 470 - 500, 1 млн. души на кого да благодарят и на кого да не благодарят, нали отиваме на избори", заяви президентът на КНСБ.
