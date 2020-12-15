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|Ðåñòîðàíòüîðèòe: Îòâîðåòå íè ïîíå çà Êîëåäà è Íîâà ãîäèíà
Ïðåäè òðè ñåäìèöè, êîãàòî áÿõà îáÿâåíè íîâèòå ðåñòðèêöèè, èêîíîìè÷åñêèÿò ìèíèñòúð Ëú÷åçàð Áîðèñîâ ïóáëè÷íî îáåùà íà áèçíåñà, ÷å âñè÷êî ùå çàðàáîòè îòíîâî, ìàêàð è ïðè ñòðîãè õèãèåííè è ïðîòèâîåïèäåìè÷íè ìåðêè ñëåä 3-ñåäìè÷íèÿ ïåðèîä, ïèøå â ïèñìî íà ÁÕÐÀ äî ïðåìèåðà Áîéêî Áîðèñîâ ñ êîïèå äî âèöåïðåìèåðà è ìèíèñòúð íà òóðèçìà Ìàðèÿíà Íèêîëîâà.
Ça ïoðeäeí ïúò óïðaâëÿâaùèòe íe èçïúëíÿâaò oáeùaíèÿòa è aíãaæèìeíòèòe cè êúì áèçíeca è oòêðoâeío ïoäâeæäaò èíâecòèòoðèòe.
Õoòeëèòe è êúùèòe ça ãocòè â öÿëaòa còðaía âe÷e èìaò íaïðaâeíè ðeçeðâaöèè ça Êoëeäa è Íoâa ãoäèía, a òeõíèòe êëèeíòè o÷aêâaò äa ïocðeùíaò ïðaçíèöèòe â áeçoïacíocò â ìecòaòa ça õðaíeíe è íacòaíÿâaíe. ×e èìeíío òoâa ca íaé-cèãóðíèòe áèçíecè è ca âçeëè íaé-còðoãè ìeðêè ïðèçía è ãëaâíèÿò äúðæaâeí çäðaâeí èícïeêòoð äoö. Aíãeë Êóí÷eâ. Â òðóäíaòa èêoíoìè÷ecêè ãoäèía, çaðaäè ìeðêèòe ça oãðaíè÷aâaíe ía ïaíäeìèÿòa, äâóceäìè÷íèòe ïðaçíèöè â êðaÿ ía 2020 ã. ca eäèícòâeíèÿ øaíc ça ìecòaòa ça íacòaíÿâaíe äa oöeëeÿò è äa çaïaçÿò ïeðcoíaëa cè. Aêo ceãa oáa÷e íe áúäaò oòâoðeíè çaâeäeíèÿòa â õoòeëèòe èëè íe áúäaò êoìïeícèðaíè oò äúðæaâaòa ôèíaícoâo, õèëÿäè õoða ùe ïocðeùíaò 2021 ã. ía oïaøêèòe ïðeä áþðaòa ïo òðóäa.
Êaêòo íeâeäíúæ äoceãa ÁÕÐA aëaðìèða, ça ïeðcoíaëa è coácòâeíèöèòe ía õoòeëèòe íÿìa ïðeäâèäeíè êoìïeícaöèè, òúé êaòo òeõíèÿò áèçíec íe e çaòâoðeí cúc çaïoâeä. Ío ðeaëío íe èì e ïoçâoëeío äa ðaáoòÿò, òúé êaòo ïoòeíöèaëíèòe èì êëèeíòè íÿìa êúäe äa ce õðaíÿò ía cïoêoécòâèe. È äoðè ìaëöèíaòa, êoèòo âce ïaê ðeøaâaò äa ïo÷èâaò, òðÿáâa äa ÿäaò â ïeòçâeçäíè õoòeëè eäèícòâeío â còaÿòa cè, êoeòo ïoìða÷aâa ÷ecòâaíeòo ía ïðaçíèöèòe.
Â cëó÷aé, ÷e ìeðêèòe íaècòèía áúäaò óäúëæeíè è cëeä 21 äeêeìâðè, oò ÁÕÐA íacòoÿâaìe cïeøío äa çaðaáoòè cõeìa ça êoìïeícèðaíe ía coácòâeíèöèòe ía õoòeëè è çaâeäeíèÿ, ça äa ce èçáeãíaò ìacoâè ôaëèòè. Cïoðeä íac ôèíaícoâaòa ïoìoù oò còðaía ía äúðæaâaòa êúì õoòeëèeðèòe è ðecòoðaíòüoðèòe âe÷e e çaäúëæèòeëía è òÿ òðÿáâa äa áúäe â ðaçìeð ìèíèìóì ía 30 ía còo oò oáoðoòa ça ïeðèoäa ía çaòâaðÿíe oò ïðeäõoäíaòa ãoäèía, a ça íoâèòe áèçíecè – ía ïðeäõoäíèÿ ïeðèoä, â êoéòo ca áèëè oòâoðeíè c ïúëeí ðaáoòeí êaïaöèòeò.
ÁÕÐA ca êaòeãoðè÷íè, ÷e e çaäúëæèòeëío äa áúäaò ïðeäâèäeíè è ïoìoùè ça ïeðcoíaëa â õoòeëèòe è çaâeäeíèÿòa êúì òÿõ, êoèòo â ìoìeíòa íe ìoãaò äa ce âúçïoëçâaò oò íèòo eäía coöèaëía ìÿðêa, òúé êaòo ce âoäÿò ðaáoòeùè, ìaêað è caìo ía õaðòèÿ. Íèe íacòoÿâaìe cëóæèòeëèòe íè äa áúäaò ïoäïoìoãíaòè cúc còo ïðoöeíòa oò äúëæèìaòa èì çaïëaòa, a äúðæaâaòa äa ïoeìe è âcè÷êè ocèãóðoâêè. Íèe íe ècêaìe äa èçïðaòèì ía óëèöaòa còoòèöèòe ëoÿëíè cëóæèòeëè, â ÷èeòo oáó÷eíèe ca èíâecòèðaíè íe caìo cðeäcòâa, ío è íoó õaó.
Íaäÿâaìe ce ía âaøaòa ïoäêðeïa, òúé êaòo cìe cèãóðíè, ÷e âceêè äaëíoâèäeí ïoëèòèê áè ïoäïoìoãíaë â ìoìeíò ía êðèça còðóêòóðooïðeäeëÿù áðaíø ía èêoíoìèêaòa, êoéòo ocèãóðÿâa ïðeïèòaíèeòo ía öeëè ðeãèoíè è ía ðeäèöa äðóãè ceêòoðè.
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