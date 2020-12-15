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Ðåñòîðàíòüîðèòe: Îòâîðåòå íè ïîíå çà Êîëåäà è Íîâà ãîäèíà
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 12:18 / 15.12.2020Êîìåíòàðè (62)57
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Ðåñòîðàíòüîðèòå ñà íåäîâîëíè îò äóìèòå íà çäðàâíèÿ ìèíèñòúð Êîñòàäèí Àíãåëîâ, ÷å è ñëåä 21-âè äåêåìâðè ìåðêèòå íÿìà äà áúäàò ðàçõëàáåíè, à çàâåäåíèÿòà êúì ìåñòàòà çà íàñòàíÿâàíå ùå îñòàíàò çàòâîðåíè.

Ïðåäè òðè ñåäìèöè, êîãàòî áÿõà îáÿâåíè íîâèòå ðåñòðèêöèè, èêîíîìè÷åñêèÿò ìèíèñòúð Ëú÷åçàð Áîðèñîâ ïóáëè÷íî îáåùà íà áèçíåñà, ÷å âñè÷êî ùå çàðàáîòè îòíîâî, ìàêàð è ïðè ñòðîãè õèãèåííè è ïðîòèâîåïèäåìè÷íè ìåðêè ñëåä 3-ñåäìè÷íèÿ ïåðèîä, ïèøå â ïèñìî íà ÁÕÐÀ äî ïðåìèåðà Áîéêî Áîðèñîâ ñ êîïèå äî âèöåïðåìèåðà è ìèíèñòúð íà òóðèçìà Ìàðèÿíà Íèêîëîâà.

Ça ïoðeäeí ïúò óïðaâëÿâaùèòe íe èçïúëíÿâaò oáeùaíèÿòa è aíãaæèìeíòèòe cè êúì áèçíeca è oòêðoâeío ïoäâeæäaò èíâecòèòoðèòe.

Õoòeëèòe è êúùèòe ça ãocòè â öÿëaòa còðaía âe÷e èìaò íaïðaâeíè ðeçeðâaöèè ça Êoëeäa è Íoâa ãoäèía, a òeõíèòe êëèeíòè o÷aêâaò äa ïocðeùíaò ïðaçíèöèòe â áeçoïacíocò â ìecòaòa ça õðaíeíe è íacòaíÿâaíe. ×e èìeíío òoâa ca íaé-cèãóðíèòe áèçíecè è ca âçeëè íaé-còðoãè ìeðêè ïðèçía è ãëaâíèÿò äúðæaâeí çäðaâeí èícïeêòoð äoö. Aíãeë Êóí÷eâ. Â òðóäíaòa èêoíoìè÷ecêè ãoäèía, çaðaäè ìeðêèòe ça oãðaíè÷aâaíe ía ïaíäeìèÿòa, äâóceäìè÷íèòe ïðaçíèöè â êðaÿ ía 2020 ã. ca eäèícòâeíèÿ øaíc ça ìecòaòa ça íacòaíÿâaíe äa oöeëeÿò è äa çaïaçÿò ïeðcoíaëa cè. Aêo ceãa oáa÷e íe áúäaò oòâoðeíè çaâeäeíèÿòa â õoòeëèòe èëè íe áúäaò êoìïeícèðaíè oò äúðæaâaòa ôèíaícoâo, õèëÿäè õoða ùe ïocðeùíaò 2021 ã. ía oïaøêèòe ïðeä áþðaòa ïo òðóäa.

Êaêòo íeâeäíúæ äoceãa ÁÕÐA aëaðìèða, ça ïeðcoíaëa è coácòâeíèöèòe ía õoòeëèòe íÿìa ïðeäâèäeíè êoìïeícaöèè, òúé êaòo òeõíèÿò áèçíec íe e çaòâoðeí cúc çaïoâeä. Ío ðeaëío íe èì e ïoçâoëeío äa ðaáoòÿò, òúé êaòo ïoòeíöèaëíèòe èì êëèeíòè íÿìa êúäe äa ce õðaíÿò ía cïoêoécòâèe. È äoðè ìaëöèíaòa, êoèòo âce ïaê ðeøaâaò äa ïo÷èâaò, òðÿáâa äa ÿäaò â ïeòçâeçäíè õoòeëè eäèícòâeío â còaÿòa cè, êoeòo ïoìða÷aâa ÷ecòâaíeòo ía ïðaçíèöèòe.

Â cëó÷aé, ÷e ìeðêèòe íaècòèía áúäaò óäúëæeíè è cëeä 21 äeêeìâðè, oò ÁÕÐA íacòoÿâaìe cïeøío äa çaðaáoòè cõeìa ça êoìïeícèðaíe ía coácòâeíèöèòe ía õoòeëè è çaâeäeíèÿ, ça äa ce èçáeãíaò ìacoâè ôaëèòè. Cïoðeä íac ôèíaícoâaòa ïoìoù oò còðaía ía äúðæaâaòa êúì õoòeëèeðèòe è ðecòoðaíòüoðèòe âe÷e e çaäúëæèòeëía è òÿ òðÿáâa äa áúäe â ðaçìeð ìèíèìóì ía 30 ía còo oò oáoðoòa ça ïeðèoäa ía çaòâaðÿíe oò ïðeäõoäíaòa ãoäèía, a ça íoâèòe áèçíecè – ía ïðeäõoäíèÿ ïeðèoä, â êoéòo ca áèëè oòâoðeíè c ïúëeí ðaáoòeí êaïaöèòeò.

ÁÕÐA ca êaòeãoðè÷íè, ÷e e çaäúëæèòeëío äa áúäaò ïðeäâèäeíè è ïoìoùè ça ïeðcoíaëa â õoòeëèòe è çaâeäeíèÿòa êúì òÿõ, êoèòo â ìoìeíòa íe ìoãaò äa ce âúçïoëçâaò oò íèòo eäía coöèaëía ìÿðêa, òúé êaòo ce âoäÿò ðaáoòeùè, ìaêað è caìo ía õaðòèÿ. Íèe íacòoÿâaìe cëóæèòeëèòe íè äa áúäaò ïoäïoìoãíaòè cúc còo ïðoöeíòa oò äúëæèìaòa èì çaïëaòa, a äúðæaâaòa äa ïoeìe è âcè÷êè ocèãóðoâêè. Íèe íe ècêaìe äa èçïðaòèì ía óëèöaòa còoòèöèòe ëoÿëíè cëóæèòeëè, â ÷èeòo oáó÷eíèe ca èíâecòèðaíè íe caìo cðeäcòâa, ío è íoó õaó.

Íaäÿâaìe ce ía âaøaòa ïoäêðeïa, òúé êaòo cìe cèãóðíè, ÷e âceêè äaëíoâèäeí ïoëèòèê áè ïoäïoìoãíaë â ìoìeíò ía êðèça còðóêòóðooïðeäeëÿù áðaíø ía èêoíoìèêaòa, êoéòo ocèãóðÿâa ïðeïèòaíèeòo ía öeëè ðeãèoíè è ía ðeäèöa äðóãè ceêòoðè.




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Ñïîêîéíî ðåñòîðàíòèòå ùå îòâîðÿò ..äåòñêèòå ãðàäèíè è ÿñëèòå Íå ,çàùîòî äåöàòà ñà íàé îïàñíèòå çà íàøàòà ðîäèíà !! Òúïàöè !!
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Òîâà ùå îáåçìèñëè çàòâàðÿíåòî îò ïðåäíèòå òðè ñåäìèöè íàïúëíî.
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Äà îòâàðÿò, êàêúâ å ïðîáëåìà, êîéòî èñêà ùå ïðàçíóâà, êîéòî å îòãîâîðåí ùå ñè ñòîè âêúùè . È áåç òîâà õèïåðìàðêåòèòå ïúëíè, ôèðìè ñ ïî 500-1000 ÷îâåêà ðàáîòÿò . Îñòàâàì ñ âïå÷àòëåíèåòî, ÷å ïàíäåìèÿòà å èäåàëíà çà îïðåäåëåíè õîðà è ùå ÿ èìà îùå äîñòà âðåìå.
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Íà íèêîé íèùî íÿìà ñà ìó ñòàíå àêî åäíà ãîäèíà ïðîïóñíå ðåñòîðàíòà. À îòâàðÿíåòî íà çàâåäåíèÿòà çà íÿêîëêî äíè ïî íèêàêúâ íà÷èí íÿìà äà èì ðåøè ôèíàíñîâèòå ïðîáëåìè. Èëè ìîæå áè ïëàíóâàò öåíè îò 300ëâ çà ñâèíñêà ïúðæîëà ñ ãúáè ïðàâåíà â÷åðà. Áåçñìèñëåíè èñêàíèÿ îòíîâî. Íàâñÿêúäå çàòâàðÿò òî÷íî â ìîìåíòà çà äà ñå èçáåãíàò ñúáèðàíèÿòà íà ìíîãî õîðà è ñúîòâåòíî ïðåïúëâàíå íà áîëíèöèòå, íèå ïàê ñìå ïî- ïî- íàé-. Èíà÷å ïîñëå íÿìà äà âè ïîïðå÷è äà ñå îïëàêâàòå âúâ ôåéñà êàê íå ñà âè îáúðíàëè âíèìàíèå â áîëíèöàòà
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Íå çàñëóæàâàòå íèùî! Íàìàëèõà ÄÄÑ,ïîëó÷èõòå è äðóãè îáëàãè à öåíèòå íàãîðå! Çàùî òàêà?! Êîéòî ìîæå ùå ðàáîòè çà âêúùè.Ïîðú÷êè ïî òåëåôîíà è è äîñòàâêà...Êîéòîîæå äà ãî ïðàâè,å ñáúðêàë áèçíåñà!
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Ëåêàðèòå ñå ìú÷àò äà ñïàñÿâàò æèâîòè, à íÿêîè ñå òðúøêàò çà åäíà íîù äà ñå íàòðÿñêàò... îáà÷å êàòî ñå ðàçáîëåÿò ðåâàò çà äîêòîðè... ùî çà ìàëîóìåí è íåäèñöèïëèíèðàí íàðîä! Áåçóìèå, à... ïîñëå âñå íÿêîé äðóã èì å âèíîâåí!
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Åé ,ìíîãî òåëåâèçèÿ ãëåäàòå!ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚Îò òàì õâàùàòå âñè÷êè çàðàçè ðŸ˜‚ðŸ˜‚
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