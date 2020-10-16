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|Ðåâíèâ òðàâåñòèò ðàçìàçà îò áîé ïîëèöåéñêà ùåðêà, áèë âëþáåí, íî íå â íåÿ
Ìúæúò óñïÿë äà èçáÿãà. "Íå ñúì äîáðå, èçáèòè çúáè, ñ÷óïåí íîñ, åäâà ãîâîðÿ. Ïðåáè ìå çâåðñêè áåç ïðè÷èíà. Âëþáåí áèë â ìîÿ ïîçíàò è îò ðåâíîñò ïðîñòî èçëÿ öÿëàòà ñè çëîáà. Äåïîçèðàõ æàëáà â ïîëèöèÿòà, íàäÿâàì ñå äà ãî îòêðèÿò", êàçà ïîñòðàäàëîòî ìîìè÷å. "Òîçè òðàâåñòèò å îïàñåí, ìîæåøå äà ìå óáèå", ðàçêàçâà Ñèëâèÿ, êîÿòî î÷àêâà â ïîíåäåëíèê äà áúäå îïåðèðàíà.
Ñèëâèÿ Ëóëåîâà ðàáîòè êàòî êðóïèå â êàçèíî â Ñîôèÿ è îòäàâíà æèâåå â ñòîëèöàòà. Òÿ áå íåîòëú÷íî äî áàùà ñè ïî âðåìå íà äåëàòà, êîèòî ñå âîäåõà ñðåùó íåãî çà óáèéñòâî íà ðîì, êðàäÿë êàáåëè. Ïîëèöàÿò ïðîñòðåëÿ êðàäåöà, êîéòî ãî íàïàäíàë. Ìúæúò èçäúõíà îò ïðîñòðåëâàíåòî, à Ëóëåîâ èçæèâÿ ñòðàøåí êîøìàð. Ñ ãîäèíè, âëà÷åí ïî ñúäèëèùàòà äà îòãîâàðÿ çà äåéñòâèå ïî âðåìå íà ñëóæáà. Íàêðàÿ áå îïðàâäàí, ïèøå "Ñòðóìà".
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