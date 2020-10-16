Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Ðåâíèâ òðàâåñòèò ðàçìàçà îò áîé ïîëèöåéñêà ùåðêà, áèë âëþáåí, íî íå â íåÿ
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 17:15 / 16.10.2020Êîìåíòàðè (3)40
©
Ñòðàøåí èíöèäåíò âäèãíà íà êðàê ñòîëè÷íèòå ïîëèöàè ñíîùè. Ìúæ ïðåáè îò ðåâíîñò äúùåðÿòà íà ïîëèöàÿ îò ðàçëîæêîòî ñåëî Áàíÿ Èâàí Ëóëåîâ, Ñèëâèÿ. Ìëàäàòà æåíà áèëà íà ãîñòè ïðè ñâîé ïîçíàò â áëîê â ñòîëèöàòà è íà èçëèçàíå áèëà ïðè÷àêàíà îò òðàâåñòèò, âëþáåí â ìîì÷åòî, ïðè êîåòî áèëà Ñèëâèÿ. Áåç âñÿêàêâè îáÿñíåíèÿ ìúæúò, êîéòî áèë òðàíññåêñóàëåí, ñå íàõâúðëèë âúðõó íèùî íåïîäîçèðàùîòî ìîìè÷å è ñ þìðóöè ïî ëèöåòî, ÿâíî ñ íàìåðåíèå äà ÿ îáåçîáðàçè, óäðÿë áåçïîùàäíî. Ñèëâèÿ å ñïàñåíà îò ñúñåäè, ÷óëè âèêîâåòå è çà ïîìîù. 

Ìúæúò óñïÿë äà èçáÿãà. "Íå ñúì äîáðå, èçáèòè çúáè, ñ÷óïåí íîñ, åäâà ãîâîðÿ. Ïðåáè ìå çâåðñêè áåç ïðè÷èíà. Âëþáåí áèë â ìîÿ ïîçíàò è îò ðåâíîñò ïðîñòî èçëÿ öÿëàòà ñè çëîáà. Äåïîçèðàõ æàëáà â ïîëèöèÿòà, íàäÿâàì ñå äà ãî îòêðèÿò", êàçà ïîñòðàäàëîòî ìîìè÷å. "Òîçè òðàâåñòèò å îïàñåí, ìîæåøå äà ìå óáèå", ðàçêàçâà Ñèëâèÿ, êîÿòî î÷àêâà â ïîíåäåëíèê äà áúäå îïåðèðàíà.

Ñèëâèÿ Ëóëåîâà ðàáîòè êàòî êðóïèå â êàçèíî â Ñîôèÿ è îòäàâíà æèâåå â ñòîëèöàòà. Òÿ áå íåîòëú÷íî äî áàùà ñè ïî âðåìå íà äåëàòà, êîèòî ñå âîäåõà ñðåùó íåãî çà óáèéñòâî íà ðîì, êðàäÿë êàáåëè. Ïîëèöàÿò ïðîñòðåëÿ êðàäåöà, êîéòî ãî íàïàäíàë. Ìúæúò èçäúõíà îò ïðîñòðåëâàíåòî, à Ëóëåîâ èçæèâÿ ñòðàøåí êîøìàð. Ñ ãîäèíè, âëà÷åí ïî ñúäèëèùàòà äà îòãîâàðÿ çà äåéñòâèå ïî âðåìå íà ñëóæáà. Íàêðàÿ áå îïðàâäàí, ïèøå "Ñòðóìà".









Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Îêòîìâðè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Àêòóàëíè òåìè
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Èçãðàæäàíåòî íà ÀÌ "Òðàêèÿ"
Öâåòàíà Ïèðîíêîâà ñå âðúùà â òåíèñà
Ìèëåí Öâåòêîâ çàãèíà â æåñòîêà êàòàñòðîôà â Ñîôèÿ
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ðóñå è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ðóñåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ruse24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Ruse24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Ruse24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: