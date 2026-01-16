Днес глобалната финансова компания Revolut обяви пускането на нова функция в приложението, предназначена да предпази потребителите от един от най-коварните видове измами - тези с фалшива идентичност.Новата функция засича когато клиент, който отваря приложението Revolut, е в телефонен разговор – това включва приложения, които позволяват гласови обаждания – и потвърждава дали те говорят с агент на Revolut или не. Тя надгражда спрямо подобни функции на пазара, като помага на клиентите бързо да предприемат правилните действия за докладване на опит за измама и да защитят средствата си, ако се установи, че са обект на атака.С развитието на имитациите на гласове "дийпфейк“, генерирани от изкуствен интелект, и все по-сложните тактики за социално инженерство, престъпниците намират нови начини да убедят потребителите, че говорят със своята банка или с някой, на когото имат доверие. Измамите с фалшива идентичност заблуждават жертвите, като ги карат да повярват, че провеждат реално обаждане с надеждна финансова институция или лице и често ги принуждават да прехвърлят пари към по-безопасни сметки, да споделят поверителни данни или да одобряват измамни трансакцииТази заплаха нараства с бързи темпове. Престъпниците вече могат да създават изключително убедителни сценарии и дори имитации на гласове. Буди тревога фактът, че проучване от 2021 г. установи, че само 25% от хората могат да различат истински глас от негов дийпфейк – въпреки това повечето участници погрешно са вярвали, че могат да разпознаят фалшивите гласове. Това прави хората уязвими към измами, което допринася за нарастването на броя на измамите с APP (оторизирано насочено плащане).Новата функция на Revolut въвежда банер в реално време в приложението, който се появява в момента, когато приложението засече, че потребителят е в телефонен разговор. Системата идентифицира дали обаждането идва от Revolut или от друг номер и съветва:- Ако обаждането е от Revolut, банерът ще потвърди, че обаждането е легитимно.- Ако обаждането не е от Revolut, потребителят ще види банер с ясно и спешно съобщение, което ги информира, че не разговарят с Revolut.- Ако потребителят докосне банера, той ще бъде отведен до препратки за ефективна защита спрямо това, което се случва.Тази контекстуална система в реално време осигурява допълнителен слой защита срещу опити за имитиране, които се случват по време на разговори на живо – сценарий, при който жертвите могат да бъдат неподготвени и уязвими под натиск."Revolut се ангажира да изгради по-безопасно финансово бъдеще. Тъй като измамниците използват изкуствения интелект и усъвършенствани инструменти за дийпфейк, ние трябва бързо да внедряваме иновации, за да защитим нашите клиенти и да изпреварим бързо развиващите се заплахи от измами. Тази нова функция не само дава на потребителите в реално време контекстуални предупреждения, когато най-много се нуждаят от тях, но също така ги насочва към това да идентифицират измами, като предоставят ясни и приложими стъпки, за да защитят средствата си по време на самия опит за измама", заяви Рами Калай - управител на продукти в RevolutТази новост надгражда върху набор от последните функции, въведени от Revolut, за да защити клиентите от измами и неупълномощена дейност. Само през 2024 г. усъвършенстваните системи за предотвратяване на измами на Revolut са спасили на клиентите повече от 600 милиона лири, които са щели да бъдат загубени чрез измами. Последните издания включват:- Обаждания в приложението – позволяват на клиентите да говорят директно и сигурно с Revolut чрез функцията в приложението, като премахват необходимостта да се доверяват на телефонни номера, получени външно в по-голямата част от случаите.- Защита на състоянието и уличен режим – функции, предназначени да обезопасяват преводите чрез биометрична проверка и да ги забавят, както при уличния режим, за да контрастират конкретни събития като кражба чрез превод.- Подобрени системи за машинно самообучение, които откриват и блокират рискови трансакции, преди да бъдат изтеглени от сметката на клиента.Новата функция вече е активна за всички клиенти на Revolut с iOS устройство. Потребителите на Android ще трябва активно да оторизират функцията от центъра за сигурност.