Revolut с ново партньорство в България, в полза на клиентите
Revolut Pay ще революционизира процеса на плащане за клиентите на Eventim, водещият доставчик на билети за събития в България, позволявайки плащания с един клик. Тази интеграция означава, че над 1,3 милиона български клиенти на Revolut, заедно с по-широката ѝ глобална клиентска база, вече могат да завършват покупките си на уебсайта и приложението на Eventim, просто като изберат Revolut Pay при плащане. Плащането след това се одобрява сигурно в приложението Revolut на клиента, защитено с неговия код за достъп или биометрична идентификация, елиминирайки необходимостта от многократно въвеждане на данни за плащане.
Лекотата и бързината на технологията Revolut Pay позволяват на търговци като Eventim да увеличат коефициентите си на конверсия и да се възползват от намалени разходи за обработка на плащания, с проценти на изоставяне на колички под 10% и среден процент на оторизация от 98,5%. Платежното решение също така позволява на бизнесите да приемат плащания с ниски такси в повече от 30 валути и да уреждат средствата в рамките на 24 часа.
През 2025 г. 27% от общия бюджет, похарчен от българските клиенти на Revolut, са били за развлекателни услуги и продукти, включително билети за концерти, фестивали и събития. Българският клиент е харчил средно приблизително 59 евро на месец за забавление. Revolut Pay е интегриран в по-широката финансова платформа Revolut Business, като е част от нейния пакет за приемане на плащания. Освен това потребителите могат да се възползват от 5х точки RevPoints1 при покупките си, ускорявайки пътя към следващото им пътуване (прилагат се правила и условия).
Мирослав Еманоилов, изпълнителен директор на Eventim България, коментира: "Радваме се да предложим на нашите клиенти допълнителна опция за плащане с Revolut Pay. Това партньорство улеснява още повече феновете да купуват билети чрез eventim.bg – водещата платформа за забавления на живо в България – и да се наслаждават на събитията, които обичат.“
Алекс Кодина, генерален мениджър "Търговско придобиване“ в Revolut, коментира: "Много сме развълнувани да си партнираме с Eventim и да подкрепим лидера в България в билетната индустрия да опрости процеса на плащане, така че клиентите да могат да плащат за своите продукти сигурно и за секунди с Revolut Pay.“
"Партньорството с Eventim, водеща на пазара и надеждна марка, е ключова стъпка в трансформирането на плащанията в развлекателната индустрия. Виждаме огромен потенциал за значително подобряване както на клиентското преживяване, така и на оперативната ефективност в тази индустрия.“
Кой ще се бори за гласа ни?: Приключи регистрацията на листите за вота, 24 партии и коалиции ще се явят на изборите
17.03
Почина Слава Рачева
17.03
Пълен абсурд: Бъдещи шофьори се карат до малки градове за успешен изпит пред уговорени изпитвачи!
17.03
Дацов: Таван на горивата и намаляване на ДДС, компенсации за домакинства и бизнес са по-скоро временни мерки
17.03
Пластичен хирург: Имаме пациентка, на която анестезиолог от софийска болница й е поставил филъри. Възпаление отново, тежка инфекция - белезите са грозни!
17.03
