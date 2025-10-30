Револют: Спираме да работим с левове на тази дата!
"Вашата сметка в лева ще бъде закрита и всеки останал баланс в лева, който държите, ще бъде конвертиран в евро на тази дата. Ако все още нямате сметка джоб в евро, такъв ще бъде създадена автоматично.
Няма да можете да изпращате банкови преводи в BGN от 27 ноември 2025 г. или да получавате банкови преводи в BGN от 10 декември 2025 г. Това е необходима корекция поради преминаването на страната към евро и актуализациите на системата, изисквани от нашите партньори за плащания."
