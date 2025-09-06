Новини
Режим "еврозона": По-добър ли ще стане инвестиционният климат у нас?
Автор: Лора Димитрова 20:22Коментари (0)51
"С Гърция ни свързва не само съседството, но и партньорството в редица сфери. Тези взаимоотношения са още по-важни, предвид едно от най-значимите събития, което предстои за страната ни – въвеждането на еврото“. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на откриването на българския павилион по време на 89-то Международно изложение в Солун.

"Еврото изисква внимание не само към възможностите, които предоставя, но и към притесненията на нашите съграждани“, каза още регионалният министър. По думите му е важно да знаем опита на страните, въвели еврото, сред които е Гърция, и че форумът в Солун дава изключителни възможности за изследване на опита именно по тази тема. "Вярвам, че страните ни могат да бъдат движеща сила Балканите да станат най-доброто място за живот, а и за инвестиции“, каза още министър Иванов. Той посрещна гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който избра да посети българския павилион.

По-късно Министър Иванов проведе двустранна среща с министъра на развитието на Република Гърция Панайотис Теодорикакос, в която двамата очертаха възможностите за по-тясно сътрудничество. Двамата министри бяха категорични, че въвеждането на еврото в България ще подобри инвестиционния климат и ще улесни икономическите отношения. Акцент в разговора бяха развитието на индустриални зони в двете страни и усвояването на европейски средства, включително чрез трансгранично сътрудничество, където България и Гърция имат дълбоки традиции.

Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
Youtube и Google се сринаха
Трифонов за побоя над директора на полицията в Русе: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
Пълно лунно затъмнение: Кога и къде ще можем да наблюдаваме "кървавата Луна"?
Валентин Радев за побоя над началника на полицията в Русе: Информацията се дава "на час по лъжичка"
