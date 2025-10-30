Режисьорът Камен Калев отказа наградата "Златен век" от Мариан Бачев
"Голямо евала на Камен Калев за отказа му да приеме отличието "Златен Век". Браво на този достоен артист", каза графичният дизайнер Теодор Ушев относно писмото на Калев.
В рамките на церемонията по връчване на годишните награди на Министерството на културата "Златен век“, посветени на 1 ноември, Деня на народните будители, министърът на културата Мариан Бачев отличи 36 творци, артисти, учени и културните дейци, за своя принос към българската духовност.
