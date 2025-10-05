ЗАРЕЖДАНЕ...
|Режисьорът Стефан Командарев: Любимата ми българска дума е "Благодаря"
Ние започнахме този прословут преход с едни мантри, които звучаха прекрасно, но се оказа че капитализмът е прекрасно нещо, но има области, включително строителството, здравеопазването, културата, чрез които трябва да бъде регулиран."
Така големият български режисьор Стефан Командарев анализира последните събития у нас пред bTV.
За наводненията и проблемите в държавата
"Това което се случи сега и преди две години, което виждаме, докато пътува от Варна до Бургас - реално тя няма разлика - св. Влас, Слънчев бряг, Несебър, Равда - свършва едното и започва другото. Има липса на регулация, липса на държава, което е почва за корупция, заобикаляне на законите и за жалост резултатът е кошмарен", коментира режисьорът.
"Аз съм много скептичен по отношение на българската специфика. Като направих филма за такситата "Посоки" и той отиде в Кан и попитах директора на фестивала защо го избрахте този филм, и той ми каза: Това са шест истории в шест софийски таксита за една нощ, но това може да се случи във всяка една европейска столица"
Филмът за телефонните измами се оказа, че където и да го показваме в Германия, на Щатите или на други места - казват тук е същото, съобщи Командарев.
В момента за експлоатацията в текстилната индустрия във Венеция ми казаха, че в Южна Италия е същото. По някакъв начин проблемите са общи и има едно такова люшкане между липсата на каквато и да е била регулация и свръхрегулацията на други неща - а истината е някъде по средата", каза още Командарев.
За киното и младата публика
"Зарадвах се много на наградата на младежкото жури. Три прекрасни момичета на 18 години. Тези три интелигенти прекрасни момичета бяха избрали нашия филм, за дадат наградата си.
Според режисьорът разговорът с младите е доста труден. Има цели книги и изследвания какво се случи с психиката на децата след 2010-2012, след като навлязоха новите технологии. Има висок ръст на депресии, на тревожности.
Много често родителите са заети как да изкарват насъщния хляб и не успяват да намерят време да говорят с децата си.
"Аз имам чувството че много хора се завръщат в България. Смятам, че тук се живее по-добре, отколкото много страни, които сме свикнали да сочим за пример. Тук нещата са много по-човешки", смята режисьорът.
Любимата му българска дума е "Благодаря".
