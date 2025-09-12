Резултатите от пробите на сондажа в Плевен вече са ясни

© Резултатите от сондажа на помпена станция Вит показват, че качеството на водата е нормално. Няма отклонения, може да бъде вкарана в резервоара и да бъде подадена към Плевен. Това съобщи управителят на ВиК – Плевен, инж. Климент Тодоров, на брифинг пред журналисти.



"Количеството, което дава, е около 10 литра в секунда - или 800/850 кубика за денонощие. Казвам го, за да няма спекулации, защото се говореше за 150 литра в секунда - такъв сондаж няма", каза той.