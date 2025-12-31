Цените на заведенията се увеличават спрямо цените на суровините към заведенията. 2025-та се вдигна абсолютно всичко, абсолютно необяснимо за нас. Това заяви ресторантьорът и предприемач Ричард Алибегов пред bTV."Защо се случи? Ние нямаме едно нещо, което да някой доставчик да не е вдигнал към нас. Най-често се спекулира с еврото, но това няма нищо общо", продължи той с риторичните въпроси."Цената на труда в нашия сектор в последните 4 години се качва всяка година. Взимаме персонал от чужбина.От януари се наблюдава и ръст на наемите от над 20%, което също ще се отрази.Не коментирам вдигането на ставката - от 9 на 20%, с което от 1 януари сме единствената страна в еврозоната без деференцирано ДДС в сектор "Туризъм".На въпрос дали след Нова година очаква ново поскъпване, Алибегов отвърна така:"Силно се надявам да няма такова. То зависи от много фактори, не зависи от нас. От март-април би трябвало да е по-спокойно. Като грейне слънцето лятото, ще се успокоят хората.От август сме с менюта с две цени. Интересна тенденция в последно време е, че клиентът оставя 50 лева, ако примерно му е оставена сметка 50 евро - или не е видял, или хитрува. Но това са пробойни. Връщане в лева, връщане в евро, всеки се опитва да спекулира. Тепърва ще има интересни случки.Хаос не очаквам, но проблеми ще има в новогодишната нощ. Аз съм против да се превалутира на масата. Затова хората ще разчитат основно на картово плащане, където това се случва автоматично."Опитваме се да сме на високо ниво. Самият факт, че се продават на такива цени хотели във Велинград и Банско - и няма места - е нещо много позитивно за българския бизнес. Щом цените се вдигат и всичко е пълно, значи се справяме добре.Българинът е капризен клиент. Но щом е готов да отиде там и да плати тези пари, значи е доволен от обслужването.Надявам се, че след поредните избори туризмът най-накрая да стане приоритет на държавата", завърши Алибегов.