Антъни Джошуа - Робърт МакКракън сподели, че Кубрат Пулев е бил сред най-добрите боксьори в световен мащаб в тежката категория.
57-годишният британец присъства лично на 77-ото издание на най-стария международен боксов турнир в Европа - Купа "Странджа". Най-голямото светило в треньорската професия на Острова се върна назад във времето, когато неговият състезател се изправи срещу "Кобрата".
Двамата трябваше да се бият през 2017 г., но българинът претърпя контузия малко преди мача и бе заменен от французина Карлос Такам. В крайна сметка двамата се изправиха един срещу друг в края на 2020 г.
Директорът по представянето на олимпийската боксова програма на Великобритания не спести суперлативите си за Пулев пред камерата на ФОКУС:
Три години след пропадналия мач с Кубрат Пулев, такъв най-накрая се състоя през 2020 г. Как подготвихте Джошуа за този сблъсък с най-добрия български боксьор, лесно ли беше да изготвите тактика за такъв неортодоксален съперник?
- Мисля, че Кубрат Пулев е отличен боец. По това време той бе малко по-възрастен, Антъни беше с 8 години по-млад. Ако трябва да бъдем честни, Пулев вече беше след най-добрите си години. Ако мачът се бе състоял няколко години по-рано, щеше да е много, много тежък сблъсък. Очевидно, той беше топ боксьор. Кубрат беше сериозен опонент, битката продължи почти 10 рунда. В късните рундове възрастта започна да дава отражение. Кубрат имаше своя богат опит, но Антъни Джошуа беше пределно мотивиран и готов.
Както казахте, в крайна сметка всичко се нареди за вас, след като "Ей Джей“ спечели чрез нокаут. По телевизията изглеждаше лесно, но изненада ли ви с нещо Пулев преди и по време на мача?
- Харесвах Кубрат Пулев, дълги години той бе сред най-добрите. Много, много качествен боксьор. Дълго време той бе сред най-елитните – мачове за световни титли, сред топ имената в дивизията. Ако трябва да съм честен, той просто беше в залеза на кариерата си и бе нормално Джошуа да е отявлен фаворит. Антъни направи каквото се искаше от него, но Кубрат беше великолепен претендент от световна класа.
Къде бихте сложили Кубрат Пулев в сравнение с другите опоненти на Джошуа от онзи период? Моето скромно мнение е, че той е след Владимир Кличко и Олександър Усик.
- Да. Мачът с Пулев трябваше да е през 2017 г., но контузията го спря. Онзи Кубрат Пулев можеше да победи абсолютно всеки в света. Изключителен боксьор, но просто вече бе по-възрастен, когато дойде ред да се бие с Джошуа. Това, разбира се, беше добре за нас. Но вие знаете, Антъни Джошуа е побеждавал много качествени бойци – Александър Поветкин, Джоузеф Паркър, Кличко и много други. Но да, Кубрат Пулев през 2017 г. щеше да представлява голям проблем за всеки в дивизията.
Цялото интервю с Робърт МакКракън ще може да видите и чуете на сайта на ФОКУС и в предаването "Спортът на Фокус"в следващите дни.
Робърт МакКракън пред ФОКУС: Кубрат Пулев бе сред най-добрите в света дълги години
© x.com/boxing_social
Още по темата
/
Александър Йотовски: Обещавам нова кървава битка на MAX FIGHT! Тренирам в най-уникалната зала в България!
28.02
Явор Зайн: Нашият ММА се промени завинаги, след създаването на федерацията... Имахме страхотен отбор
15.02
Станка Златева пред ФОКУС: Хората, които сме работили за борбата, сме унижавани, мачкани, тъпкани, затова, че искаме да направим нещо добро
06.02
Българският Кевин Леврони: Киро - Скалата ми измисли прякора, само Лазар Ангелов успя да постигне нещо от бодибилдинга
14.01
Още от категорията
/
Йордан Цонев за великденските надбавки: Ще бъде в размер на 55 евро и ще я получат 856 000 пенсионери
15:33
Тодор Капитанов: От близо 7000 работещи в "Български пощи" – 5100 са на минимална заплата, 1300 са пенсионери
13:52
Теодора Георгиева: Ходила съм няколко пъти в "Осемте Джуджета", записът с Пепи Еврото може да е пратен от главния прокурор
08.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.