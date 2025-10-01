ЗАРЕЖДАНЕ...
|Родители да не връщат помощта за ученици при 5 неизвинени отсъствия за месец предлага МТСП
В момента, ако детето има пет отсъствия без уважителна причина за един месец, помощта трябва да бъде върната. Това е прекалено рестриктивно изискване особено поради факта, че тя е еднократна, а не месечна. Остават другите две основания за връщане на помощта – ако детето не постъпи в училище или ако не продължи образованието си през втория учебен срок.
Заявленията за еднократна помощ за учебната 2025/2026 г. могат да се подават до 15 октомври. През т.г. тя е в размер от 300 лв. и се отпуска без доходен критерий за всички ученици от първи до четвърти клас и в осми клас. Половината от помощта се изплаща за първия срок, а втората половина след започване на втория срок, ако детето продължи образованието си.
За настоящата учебна година от Агенцията за социално подпомагане вече е отпусната еднократна помощ на около 190 000 деца.
В други предложения за промени в ЗСПД се облекчава административната тежест за майките студентки с право на еднократна помощ за отглеждане на дете. На тях вече няма да им се налага да подават удостоверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование, за да получат втората част от нея. Това обстоятелство ще се проверява по служебен път.
Право на еднократна помощ за отглеждане на дете имат студентки в редовна форма на обучение, които не са осигурени и не получават обезщетение за бременност и раждане, за отглеждане на дете или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване. Размерът ѝ се определя в Закона за държавния бюджет и за 2025 г. е 2880 лв. Сумата се изплаща на два пъти по 1440 лв. – при започване на обучението и при записване на следващ семестър или при завършването му.
Във връзка с въвеждането на еврото в ЗСПД се предлага и промяна, с която се предлага временно – от 1 януари до 31 юни 2026 г., всички помощи да се изплащат само в пари. В момента някои от тях могат да бъдат предоставяни и в натура.
