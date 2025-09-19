Родители и бъдещи такива ще могат да получат професионални съвети следващата седмица в Русе

© В Русе на 25 септември /четвъртък/ от 10 ч. в зала "Култура“ на ул. "Цариброд“ 3 ще се проведе поредното издание на Училище за родители. Инициативата има за цел да подпомогне бъдещи и настоящи родители чрез срещи със специалисти, които ще представят ценни съвети за отглеждането и развитието на децата.



Повреме на събитието ще бъдат разглеждани разнообразни теми. Д-р Румина Василева, акушер-гинеколог в УМБАЛ "Медика“, ще говори за "Следродилен период. Контрацепция и полов живот след раждане“. За "Заместващо хранене на кърмачето и малкото дете“ ще обясни д-р Лилия Георгиева, неонатолог в УМБАЛ "Канев“. "Какво се случва в семейството, когато се появи второ дете?“ и "Родителски БЪРНАУТ - как да се справим с него?“ ще е са темите, които ще бъдат представени от специалисти от екипа за ранно детско развитие.



Лекциите са със свободен вход и в тях могат да се включат всички настоящи и бъдещи родители, които искат да обогатят знанията си и да получат професионални насоки за отглеждането на своите деца.



Събитието е част от програмата "Академия за родители към Община Русе“.