ЗАРЕЖДАНЕ...
Родители на загинало в катастрофа момиче: Направиха всичко възможно делото да се бави седем години и половина
© NOVA
"Направиха всичко възможно делото да се бави седем години и половина. Ако го върнат пак в Пловдив, ще подминем 10-те години. Това е нелепо“, сподели през сълзи майката на Божидара.
Бащата на момичето - Данаил Тодоров, разказа пред NOVA за агонията, през която преминава семейството.
"Едното ми дете е в гроба, другото ми напусна държавата, защото видя какво става. Третото аз ще го принудя да се махне от тая държава. Това не е държава, тя не е майка, а мащеха - мачка ни и ни убива“, заяви той с болка.
Семейството е изправено пред абсурдна поредица от отлагания. Последното заседание на 19 септември е било отменено, тъй като обвиняемият нямал адвокат. Съдът му е назначил служебен защитник, въпреки неговото нежелание.
Огорчението на родителите се засилва и от поведението на виновния шофьор след инцидента. Майката на Божидара казва, че никога не са получили извинение или молба за прошка. Напротив - при случайна среща в болницата, където е била настанена другата им дъщеря, виновникът се държал арогантно.
Данаил Тодоров е убеден, че забавянето на делото се дължи на "вратички в законите", които са в полза на престъпниците, а не на пострадалите.
Въпреки дългогодишната агония и малкото останала надежда, семейството продължава да настоява за доживотен затвор, така че присъдата да послужи за назидание на другите убийци на пътя.
Още по темата
/
Полицията в Ловеч: Най-тежко пострадалият при катастрофата на пътя Орешак - Троян е 17-годишен младеж
09:03
Шофьорският курс на водача, причинил трагичния инцидент край Созопол: Цялата документация е само на хартия
19.10
Разпоредена е пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил катастрофата с трима загинали край Бургас
18.10
Катастрофа край Микре
18.10
Още от категорията
/
СДВР разби престъпна група за фалшиви банкноти, действаща на територията на цяла Европа от 15 години
22.10
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.