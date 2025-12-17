В рамките на официален контрол, извършен по Националната програма за контрол на замърсители в храни, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи съдържание на неорганичен арсен над допустимите норми в три партиди от Био зърнена каша "Ориз 4+“ под марката "Слънчо“, съобщиха отСлед получаване на резултатите, производителят незабавно предприе действия по спиране на реализацията на засегнатите партиди чрез дистрибуторската си мрежа. Към настоящия момент продуктът не се предлага на пазара. Под контрола на Агенцията всяка нова партида ще бъде пускана за реализация само след задължително лабораторно изпитване.Засегнати партиди (партидни номера):L074-08.01.27L122-06.04.27L139-10.05.27Като част от процедурата БАБХ изиска становище от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), заключението на което е, че при установените нива на неорганичен арсен съществува здравна загриженост и не може да се изключи здравен риск при консумация на продукта.БАБХ препоръчва на потребителите, които установят, че разполагат с продукти от засегнатите партиди, да не ги използват, а да ги върнат в търговския обект, от който са закупени.Всички действия се извършват под контрола на Агенцията.