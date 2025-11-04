Родният политически елит и високопоставени представители на Европа ще участват в конференцията "България на прага на еврозоната"
Конференцията ще започне в 9 ч. сутринта с откриваща сесия, в която ще участват Росен Желязков - министър-председател на Република България, и Кристалина Георгиева - управляващ директор на Международния валутен фонд. Основното изказване ще бъде направено от Кристин Лагард - председател на Европейската централна банка.
Диалогът на лидерите ще започне с видеоконферентна връзка с Паскал Донахю - председател на Еврогрупата и министър на финансите на Република Ирландия, следвана от кръгла маса с Теменужка Петкова, министър на финансите на Република България, Димитър Радев - управител на Българската народна банка, Валдис Домбровскис - комисар за икономиката и производителността, за прилагането и опростяването, и Пиер Граменя - управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност. Модератор на събитието на високо равнище ще бъде Лиляна Павлова - вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (2019–2023 г.).
Кристалина Георгиева и Кристин Лагард посетиха Боянската църква
23:02 / 03.11.2025
Корнелия Нинова за Бюджет 2026: Този бюджет е живот назаем!
22:25 / 03.11.2025
Кристин Лагард: Вярвам, че България е готова!
20:40 / 03.11.2025
Ивайло Мирчев: Току-що в проекта за бюджет управляващите опряха п...
20:25 / 03.11.2025
Публикуваха законопроекта за Бюджет 2026
19:54 / 03.11.2025
Кристин Лагард се срещна с директора на БНБ
18:24 / 03.11.2025
