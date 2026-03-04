Росен Желязков да е предложението на гуверньора на Българската народна банка (БНБ) за подуправител.
Това потвърдиха само пред ФОКУС сигурни източници.
Припомняме, че първо ФОКУС писа, че за поста подуправител на БНБ ще бъде предложен Желязков, но явно планът се е променил в последните минути.
Вместо него Димитър Радев ще предложи Карина Караиванова. През 2018 година тя бе председател на Комисията за финансов надзор (КФН). Била е заместник-финансов министър през 2012 година.
Очаква се днес управителят на БНБ Димитър Радев да внесе предложение с името й вътре в Народното събрание.
Очаквайте подробности!
Рокада! Няма Желязков да е предложението за подуправител на БНБ, жена ще е!
