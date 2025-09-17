Рокади в МОН! Важни фигури размениха местата си

© Министър Красимир Вълчев има нов зам. министър. Това е Наталия Михалевска. Досегашният началник на кабинета на просветния министър Наталия Михалевска е назначена за зам. министър на образованието и науката. Справка на "Фокус" в административния регистър показва, че тя е встъпила в длъжност на 1 септември.



Досегашният зам. министър Таня Михайлова е заела мястото на Наталия Михалевска като началник на кабината на Вълчев.



За рокадата в просветното ведомство сочат и публикации на сайта на просветното ведомство то 15.09, в които Наталия Михалевска е представена като зам. министър, а Таня Михайлова като началник на кабинета на Вълчев.