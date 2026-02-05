Продължава разследването на тройното убийство край хижа "Петрохан", а казусът се заплита все повече. Все още се издирва собственикът на хижата Ивайло Калушев, а вчера стана ясно, че той е написал писмо до майка си, преди да изчезне.Търсят се и други две лица, единото от които е непълнолетно. Според източници на bTV - една от основните версии е убийство.Очакват се резултатите от аутопсията и какво показва тя.Неправителствената агенция за контрол на защитените територии, която държи хижата край "Петрохан", е разследвана главно за педофилство, имало е и съмнения за сектанска дейност, както и за паравоенни структури, съобщават компетентните органи. Техни близки опровергават тези обвинения.А бившият екоминистър Борислав Сандов, който е сключил споразумение със сдружението, призова за проверка на сигналите от организацията.Според него така би могло да се проследи чии интереси са засегнали с действията си и има ли някой повод за отмъщение.“Oбществото действително иска отговори. Но това, което се случва от държавните институт - в отговорите, които те дават, възникват все повече и повече въпроси. Разбрахме, че ДАНС работи от две години. Вероятно е събиралa определени материали. Най-вероятно става въпрос за престъпления". Това коментира Роман Василев, бивш заместник-градски прокурор на София.Без отговор остава въпросът докъде е стигнало разследването до днесПо думите му някой е трябвало да работи по данните, предадени на прокуратурата."Господин Сарафов трябва да е разпоредил на въпросния прокурор да излезне и да покаже своето постановление. Но аз съм на мнението, че това, което в момента се случва от тези държавни институти, наподобява български фолклор - една художествена самодейност“, заяви Василев."Най-лесното беше да си извади това постановление и колегата, който е работил, да каже - "ето виждате, имаме образувана преписка - това 100% е така. Тази преписка е разпоредена на прокурора Хикс и прокурорът Хикс е свършил това и това", посочи още той.По думите му раните по труповете показва, че "има криминално отношение към тези хора"."Бивш министър, който тогава е бил министър, практически ги защитава. Явно и той знае нещо“, коментира Иван Савов. По думите му организацията не е и секта, а се говори за това, че е такава, за да се измества фокусътРоман Василев отправи упрек към "всички, които излизат в първите дни от разследването и коментират всевъзможни версии"."И вие сами разбирате, че след като се коментират тези версии - извършителите, които и да са - един или няколко, на тях им вече ясно какво точно се прави, какви са насоките, кои са хората, които работят. И оттук насетне цялото разследване отива под храстите“, заяви той.Роман Василев посочи, че не знае каква е свързаността на Пеевски с Сарафов."Пеевски го възвишават в едно много голямо нещо. Прокуратурата има 1600 прокурори и има 1600 съдии. Не може един човек да управлява тези хора. Той трябва да се обади на определен човек. Дори и да се обади на господин Сарафов, господин Сарафов няма да реши въпроса", смята бившият заместник-градски прокурор.По думите му предизборната кампания ще бъде белязана от компромати.