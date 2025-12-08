Росен Плевнелиев с въвеждането на еврото. Аз съм много запален скиор и обичам нашите планини. На 1 януари ще бъда там и първата ми покупка ще е свързана с този зимен спорт, каза той пред bTV.
Той обясни, че е свидетел на усилията, които са положили бившият премиер Бойко Борисов и бившия финансов министър Владислав Горанов, за да влезем в еврозоната от 1 януари.
"Влизането на България в еврозоната е предпоставка за по-добре работещи институции, по-голяма стабилност, за доходите, правата и свободите с другите европейци. Еврозоната е едно сигурно пристанище за нашите финанси. Никога повече банка няма да фалира, но и държава няма да фалира. Спомняте си как на няколко държави след 2009-а бе помогнато", каза още той.
Росен Плевнелиев: Като въведат еврото - ще си купя първо каска и ски обувки
mannoli
преди 28 мин.
Роско, да не забравите да си купите и по един страпон с момата ей така за десерт!
