|Росен Плевнелиев: Това е абсолютно скандално!
"Хората отдавна трябва да са го разбрали. Вярвате ли, че след края на мандата ще работи за доброто на страната, ще ходи по университети да чете лекции, той няма да го направи, а ще се бори за властта", прогнозира още Плевнелиев. Дали Радев щял да вземе властта, зависело от българския народ.
"Нека да направи този проект, това е честния подход, както направи президентът Първанов, създавайки АБВ", посочи още Плевнелиев.
Самият той на телефона си имал номерата на 100 президенти, които смятал за мъдри, учил се от мъдрите президенти.
"Радев хули управляващите, излязъл е от ролята на държавен глава, за да вземе властта. Може и да вземе властта, и тогава ще си кажем: Два провалени мандата", обяви Плевнелиев.
