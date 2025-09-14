Новини
Росен Плевнелиев: Това е абсолютно скандално!
Автор: Екип Ruse24.bg 20:38
©
Абсолютно скандално е, че няма посланици, няма шеф на ДАНС, президентът трябва да работи с всички тях, но Румен Радев се позиционира като самостоятелен център на властта. Това заяви президентът Росен Плевнелиев (2012 - 2017) по NOVA. 

"Хората отдавна трябва да са го разбрали. Вярвате ли, че след края на мандата ще работи за доброто на страната, ще ходи по университети да чете лекции, той няма да го направи, а ще се бори за властта", прогнозира още Плевнелиев. Дали Радев щял да вземе властта, зависело от българския народ. 

"Нека да направи този проект, това е честния подход, както направи президентът Първанов, създавайки АБВ", посочи още Плевнелиев. 

Самият той на телефона си имал номерата на 100 президенти, които смятал за мъдри, учил се от мъдрите президенти. 

"Радев хули управляващите, излязъл е от ролята на държавен глава, за да вземе властта. Може и да вземе властта, и тогава ще си кажем: Два провалени мандата", обяви Плевнелиев.

Още по темата: общо новини по темата: 13
07.09.2025 »
05.09.2025 »
04.09.2025 »
14.08.2025 »
06.08.2025 »
05.08.2025 »
