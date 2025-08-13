ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Росен Желязков: Атаките срещу нас подгряват есенната политическа ситуация. Ние не се занимаваме със сплетни
Това правителство, в неговия коалиционен формат, подкрепено от стабилно мнозинство, в момента си е поставило определени амбициозни цели, но те не са цели за правителството - те са цели за повишаване на жизнения стандарт на българите не гледайки в нашия политически пъп, а много отвъд хоризонта на това управление и неговият мандат.
Това заяви премиерът Росен Желязков в началото на заседанието на Министерския съвет.
"Всички атаки срещу кабинета, които подгряват есенната политическа ситуация, не би следвало да срещат нашата реакция, защото нашия поглед е отвъд дребнотемието и злободневието. Ние следваме нашата ясна програма за управление, защото осъществяваме политики, а не се занимаваме със сплетни", категоричен бе министър-председателят.
Премиерът индикира и за липсата на качествен междуинституционален диалог. Той коментира ситуацията с назначенията на висшите ешелони на репресивните органи у нас, както и на дипломатическия ни корпус. Думите му бяха насочени към президентството, което издава указите за тези назначения след предложение на Министерския съвет.
"Наблюдаваме нестабилност по отношение на политическия консенсус, свързан с баланса между институциите така, както е преписан в смисъла и духа на Българската конституция. Това не позволява към настоящия момент да се формират органите, свързани със защита на националната сигурност, както и дипломатическата служба. Това е доста опасен прецедент, защото балансът, който е предписан от духа на Конституцията и законите, не просто е дебалансиран, а парализиран", заяви премиерът.
И допълни: "Парламентът има основната грижа да се опита да възстанови това равновесие със съответните законови промени. Правителството няма да бъде инициатор на това, защото е участник в този баланс, но считаме, че обществото има нужда от възстановяване на нормалното функциониране и междуинституционалното сътрудничество - такова, каквото е предписано в Българската конституция".
Министър-председателят каза, че кабинетът очаква новия политически сезон. Той каза, че правителството е готово за предстоящите "политически битки" от есента.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 956
|предишна страница [ 1/160 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
18:33 / 11.08.2025
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: