Росен Желязков при откриването на Конференцията "България на прага на еврозоната“
"Този път не беше лесен и не беше кратък. След 2018 г. беше даден значителен тласък България да се присъедини. Страната ни е по-добро място за живеене и бизнес, благодарение на този процес", допълни министър-председателят.
България е подготвена във всяка една посока и за нас това е участие в европейската икономическа архитектура, обясни Желязков.
"България е подготвена във всички аспекти – законодателна рамка, логистична подготовка, адаптация на информационни и платежни системи, механизми за защита и информираност на потребителите".
"Имаше и хора, които внасяха спекулативни внушения, дори страх. Надавам се, българите да се успокоят", оптимист е премиерът.
"Аз съм уверен, че на 1 януари 2026 България ще посрещне новата валута като цялост", каза още Желязков. И заключи: България е готова за бъдещото си
Росен Желязков: България е готова за бъдещото си
©
Още по темата
/
Кристалина Георгиева: Еврото ще помогне, но само по себе си, то не гарантира по-висок стандарт на живот
10:15
Родният политически елит и високопоставени представители на Европа ще участват в конференцията "България на прага на еврозоната"
08:45
Заведенията: Имаме много проблеми, но посрещането на Новогодишната нощ със сигурност не е сред тях
31.10
Още от категорията
/
АОБР: Абсурдно късите срокове за обсъждане на бюджета са опит за заобикаляне на обществения дебат
03.11
Домбровскис: Няма индикации за проблеми със сигурността на доставките на петролни продукти в ЕС
03.11
Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони, вече 800 училища са предпиели мерките по свое решение
03.11
Доц. Даниел Смилов: Президентските избори ще бъдат решаващи за посоката, по който ще тръгне страната, но истинската надпреваря все още не е започнала
03.11
Запрянов: Това, което извършва Българската армия преди 140 години, е исторически впечатляващо, защото го прави изключително с национални средства
03.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Аре бежи
преди 54 мин.
Мазник, марионетка, плазмодий, безгръбначно, плюнка!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.