Росен Желязков пред журналисти след неформална среща на Европейския съвет, предаде репортер на ФОКУС.
"Конкурентоспособността в момента се влияе най-вече от цените на енергията. Тя е неравномерна сред европейските държави, но е много висока в сравнение с цената на основните конкуренти в света. Това си има своето обяснение", посочи Желязков.
По думите му, част от обяснението са недобри политически решения. Той обясни, че се търсят добри такива, които да дадат резултат в рамките на година. На 19 февруари ще бъдат представени конкретните неща, които се обсъждат. Те касаят по-добрата свързаност - единният енергиен европейски пазар да дава възможности за по-добър пренос и по-добро разпределение на ползите от възобновяемата и от традиционната енергия.
Други важни теми са системата за търговия с емисии и бюрокрацията, допълни Желязков.
Той коментира и избора на служебен премиер:
"Пред президента стоеше един нелесен избор заради ограничения контингент от потенциални кандидати, като подходящият трябва да успее да организира честни и прозрачни избори, като това следва да бъде гарантирано от равната му отдалеченост от всички политически играчи. Нужен е и административен опит. Андрей Гюров е възпитан, ерудиран колега, когото познавам от три парламента".
Росен Желязков: Цената на живота в Европа в момента е висока, защото тя загуби своята конкурентоспособност
©
Още по темата
/
Жечо Станков: Собствениците ще могат да се възползват от финансиране за саниране и повишаване на енергийната ефективност
19.12
Румъния увеличава вноса на ток, в България тецовете ни спасяват: Ако въглищните централи бъдат изключени, борсовите цени могат да скочат с 60-80%
19.11
Президентът: България има интерес да използва в максимална степен възможностите си за пренос на природен газ към ЕС и нашия регион
03.10
Мартин Владимиров: България е на кръстопът в енергийната си политика и може да се превърне в ключов енергиен хъб
02.10
Христо Ковачки: Факти! Това е ядрото на системата, през зимата товарът достига 7500 - 8000 мегавата, ако извадим тецовете - системата се срива!
01.10
Вицепрезидентът: АЕЦ "Белене" се превърна в символ на разделения, лобирания и политизация на енергийната политика
30.09
Още от категорията
/
Развитие по казуса със скритите камери: ГДБОБ блокира един от сайтовете, в които се разпространяваха видеата
16:59
МВР може да извършва проверки на видеонаблюдение само при договор с лицензирана охранителна фирма
16:59
Налични са свидетелски показания за сексуални контакти с непълнолетни и малолетни по случая в Петрохан
11:28
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.