Росен Желязков в рамките на днешното неформално заседание на държавните и правителствени ръководители от ЕС. Според премиера сигурността на Украйна е неразделна част от сигурността на Европа. В този контекст е важно да се запази импулсът за постигане на мир в тясна координация между САЩ, ЕС и Украйна, съобщиха от правителствената пресслужба.
Премиерът Желязков приветства последователните усилия на САЩ и на президента Тръмп за прекратяване на огъня и установяване на справедлив и траен мир, като същевременно подчерта значението на тясната координация с ЕС и Украйна, без които постигането на тази цел е невъзможно. Според Желязков подходът към преговорите и техният резултат ще имат дълбоки и дългосрочни последици както върху европейската сигурност, така и по отношение на сигурността в глобален план.
Украинският народ е този, който трябва да определи собственото си бъдеще.
Трябва да продължим да работим с нашите партньори от Съединените щати и Украйна, за да гарантираме, че всяко бъдещо мирно споразумение ще бъде правилно спазвано, категоричен беше министър-председателят Росен Желязков. Според премиера Украйна се нуждае от надеждни гаранции за дългосрочната си сигурност. В хода на заседанието министър-председателят акцентира също върху значението на европейската интеграция на Украйна.
Росен Желязков: Като член на ЕС и НАТО България е готова да участва в намирането на решения за мир и сигурност
